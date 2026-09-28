Spomenik knezu Lazaru otkriven u Banjaluci

U Banjaluci je svečano otkriven spomenik knezu Lazaru.

Izvor: GU Banjaluka

U Banjaluci je večeras svečano otkriven spomenik knezu Lazaru, postavljen na raskrsnici Bulevara srpske vojske i ulica Knjaza Miloša, Braće Pišteljića i Ivana Gorana Kovačića

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je postavljanje spomenika jedan od projekata kroz koje grad potvrđuje svoj identitet.

"Stvaranje, put obnove i put izgradnje, ali i potvrđivanja identiteta, nije nešto što se radi jednom. Ne možete doći i reći - ja sam dobar čovjek i uradio sam jedno dobro djelo prije 20 godina. Identitet je nešto što se stalno potvrđuje", rekao je Stanivuković.

Izvor: GU Banjaluka

On je naveo da je knez Lazar dobio mjesto u srcu grada, u jednom od najvećih banjalučkih naselja, Lazarevu.

Stanivuković je podsjetio i na ranije projekte, navodeći Centralno spomen-obilježje i spomenik Tvrtku, ističući da Banjaluka kroz njih, kao i kroz spomenik knezu Lazaru, čuva i potvrđuje svoj identitet.

"Danas ovdje stoji knez Lazar, sa rukom koja gleda prema Kosovu. Kada pitaju - zašto knez Lazar, mi pitamo - a što da ne", rekao je Stanivuković.

On je poručio da Banjaluka poštuje tuđe, ali čuva svoje nasljeđe.

"Podsjetiću vas da Banjaluka pomaže u obnovi brojnih svetinja, ali svoje svetinje i svoje nasljeđe čuva. Mi stvaramo identitet grada kroz šetalište, kroz obnovu Kastela, kroz spomenik knezu Lazaru, kroz spomenik Kulina bana sa poveljom", rekao je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, mjesto na kojem je postavljen spomenik ima i simboličnu poruku.

"Baš zato i Lazar treba da bude ovdje gdje jeste, na raskrsnici, zato što je, metaforički, naš narod svakog dana na nekoj od raskrsnica i treba da znamo kojim putem idemo, putem koji nas vodi prema Kosovu i Metohiji", istakao je Stanivuković.

On je rekao da bi svaki srpski grad trebalo da ima spomenik knezu Lazaru na jednom od ključnih mjesta, koji bi gledao prema Kosovu.

"Banjaluka je, nakon Kosovske Mitrovice, nastavila taj niz. Mi u budžetu imamo stavku za podršku Kosovu i Metohiji, kao i za podršku našem narodu koji je izbjegao sa svojih ognjišta. To je naš odnos prema istoriji, prema našem narodu i prema onome što želimo da ostavimo budućim generacijama", rekao je Stanivuković.

Izvor: GU Banjaluka

Povodom otkrivanja spomenika priređen je i kulturno-umjetnički program, tokom kojeg je publika kroz stih, muziku i scenski nastup mogla da se podsjeti na vrijeme kneza Lazara i Kosovskog boja.

U programu su učestvovali glumac Ivan Vučković, umjetnica Ivana Žigon, vokalna solistkinja Milica Dosković i Anđela Kulić, koja je izvela etno pjesme posvećene Kosovu i Metohiji.