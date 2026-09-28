logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stravičan udes u Zagrebu: Maloljetnik bez dozvole izazvao težak sudar, povrijeđeno čak šest osoba

Stravičan udes u Zagrebu: Maloljetnik bez dozvole izazvao težak sudar, povrijeđeno čak šest osoba

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Petoro maloljetnika i mladić (20) povrijeđeni su u stravičnom udesu u Zagrebu. Nesreću je izazvao maloljetnik bez dozvole koji je zbog prebrze vožnje u prepunom autu udario u drugo vozilo.

Maloljetnik bez dozvole izazvao sudar u Zagrebu Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Čak petoro maloljetnika i jedan 20-godišnjak završili su u zagrebačkim bolnicama nakon što su učestvovali u saobraćajnoj nesreći u nedelju u mjestu Budenec na sesvetskom području.

Dok su im se sanirale povrede na hitnom prijemu, policija je obavila uviđaj na mestu nesreće koji je trajao satima.
Pritom su utvrdili da je oko dva sata iza ponoći stariji maloletnik sjeo za upravljač vozila zadarskih tablica, i to prije sticanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Kretao se Ulicom Budenečki put u smjeru sjeveroistoka.

Potom je policija otkrila i da je u svom vozilu prevozio više osoba od ugrađenog broja sjedišta i broja upisanog u saobraćajnoj dozvoli. U automobilu ih je bilo ukupno šestoro i nisu koristili sigurnosne pojaseve tokom vožnje. Osim maljoletnog vozača, društvo mu je pravilo još četvoro maloljetnika i jedan dvadesetogodišnjak.

Dolaskom oko 250 metara južnije od raskrsnice sa Ulicom Dominićev odvojak, ulaskom u desnu krivinu, vozač nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila stanju i osobinama puta tako da može auto pravovremeno da zaustavi, pa je izgubio kontrolu nad vozilom i u nekontrolisanom kretanju vozilom prešao u suprotni smjer. Tamo je naletio na putnički automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji mladi vozač pod uticajem alkohola (izmereno mu je 0,57 g/kg u organizmu, prim. aut.) i koji se kretao Ulicom Budenečki put u smjeru jugozapada, a skretanjem desno što bliže desnoj ivici kolovoza pokušao je da izbjegne saobraćajnu nesreću - otkrivaju iz zagrebačke policije.

Od siline udarca vozilo 19-godišnjaka je odbačeno udesno, sletelo sa kolovoza na meki teren, odnosno u kanal slivnih voda, gdje se prevrnulo na desni bok. Od siline udarca i vozilo zadarskih tablica je odbačeno i ono je, takođe, usled nekontrolisanog kretanja u zanošenju i rotiranju završilo u kanalu slivnih voda sa istočne strane kolovoza. Pritom je zadnjim dijelom udarilo u stablo i zatim završilo na boku.

Rezime saobraćajnog užasa su povrede koje su zadobila petorica maloljetnika i dvadesetogodišnjak iz zadarskog vozila.

Ljekarska pomoć je trojici maloljetnika pružena u KBC-u Zagreb, dvojici maloletnika u Klinici za dječije bolesti, dok je dvadesetogodišnjak završio u KBC-u Merkur. Jedan maloljetnik je teško povređen, a ostali putnici lakše - zaključuju iz policije.

Odakle maloljetniku vozilo i šta je sve prethodilo nesreći, biće poznato nakon kriminalističke istrage koja je u toku.

 (Jutarnji/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb sudar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ