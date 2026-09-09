Povrijeđeno 20 osoba u sudaru voza i kamiona u Poljskoj.

Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

U Poljskoj je povrijeđeno najmanje 20 osoba u sudaru voza i kamiona u Poljskoj blizu Pšisuhe, piše britanski "San". U trenutku nesreće u vozu je bilo 120 putnika, a voz je ispao iz šina nakon žestokog sudara sa kamionom.

Na licu mjesta vide se prevrnuti vagoni i spasioci koji satima traže ljude koji su povrijeđeni i zarobljeni. Vozač kamiona je preživio, ali je jedva izvučen iz smrskane kabine kamiona.

Pogledajte fotografije sa mjesta sudara voza i kamiona u Poljskoj

Vidi opis Stravična nesreća u Poljskoj: Voz sa 120 putnika udario u kamion i izletio iz šina, ima povrijeđenih (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Povrijeđeno je najmanje 20 osoba. Od svih povrijeđenih, četiri osobe su u vrlo teškom stanju.

Nesreća se dogodila danas oko 11.20 časova blizu mjesta Pšisuhe, na oko 100 kilometara jugoistočno od Varšave, prijestonice Poljske. U trenutku nesreće u vozu je bilo 120 putnika koji je saobraćao na liniji Lublin - Šćećin.

Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą



9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i…pic.twitter.com/KwLyreFxkQ — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u)September 9, 2026

U spasavanju su učestvovala dva medicinska helikoptera koja su prevezla najteže povrijeđene do bolnice. Željeznički saobraćaj je u potpunosti obustavljen na ovoj dionici.

Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą



9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i…pic.twitter.com/KwLyreFxkQ — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u)September 9, 2026

(Mondo.rs)