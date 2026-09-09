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Stravična nesreća u Poljskoj: Voz sa 120 putnika udario u kamion i izletio iz šina, ima povrijeđenih (Foto)

Stravična nesreća u Poljskoj: Voz sa 120 putnika udario u kamion i izletio iz šina, ima povrijeđenih (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Povrijeđeno 20 osoba u sudaru voza i kamiona u Poljskoj.

Željeznička nesreća u Poljskoj Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

U Poljskoj je povrijeđeno najmanje 20 osoba u sudaru voza i kamiona u Poljskoj blizu Pšisuhe, piše britanski "San". U trenutku nesreće u vozu je bilo 120 putnika, a voz je ispao iz šina nakon žestokog sudara sa kamionom.

Na licu mjesta vide se prevrnuti vagoni i spasioci koji satima traže ljude koji su povrijeđeni i zarobljeni. Vozač kamiona je preživio, ali je jedva izvučen iz smrskane kabine kamiona.

Pogledajte fotografije sa mjesta sudara voza i kamiona u Poljskoj

Povrijeđeno je najmanje 20 osoba. Od svih povrijeđenih, četiri osobe su u vrlo teškom stanju.

Nesreća se dogodila danas oko 11.20 časova blizu mjesta Pšisuhe, na oko 100 kilometara jugoistočno od Varšave, prijestonice Poljske. U trenutku nesreće u vozu je bilo 120 putnika koji je saobraćao na liniji Lublin - Šćećin.

U spasavanju su učestvovala dva medicinska helikoptera koja su prevezla najteže povrijeđene do bolnice. Željeznički saobraćaj je u potpunosti obustavljen na ovoj dionici.

(Mondo.rs)

Tagovi

Poljska voz nesreća sudar

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