Poginuo stariji muškarac: Teška nesreća na putu Tuzla - Sarajevo

Stariji muškarac poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo, u mjestu Đurđevik kod Živinica.

Izvor: Printscreen/Crna hronika

Kako je potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila oko 6.05 časova. U njoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, za kojeg je navedeno da je starije životne dobi.

Usljed teških povreda zadobijenih u udaru, pješak je smrtno stradao na licu mjesta.

O ovoj tragediji odmah je obaviješten dežurni kantonalni tužilac koji rukovodi uviđajem, dok radnje na terenu obavljaju policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj na dionici magistralnog puta kroz Đurđevik je trenutno u prekidu i preusmjeren je na alternativne pravce. Više informacija o tačnim okolnostima pod kojima je došlo do nesreće biće poznato nakon okončanja policijske istrage.