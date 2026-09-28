Obavještenje za vozače u Banjaluci: Evo koje ulice će biti zatvorene zbog otkrivanja spomenika knezu Lazaru

Zbog svečanog otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Banjaluci, večeras će od 18.00 do 21.00 čas biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, na dijelu Bulevara srpske vojske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: mondo.ba

Privremena obustava saobraćaja biće na snazi tri sata na jednoj od najvažnijih gradskih saobraćajnica i dijelu kružne raskrsnice u ovom dijelu grada.

"Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 18.00 do 21.00 čas na magistralnom putu, kao i na Bulevaru srpske vojske od Ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljića, Knjaza Miloša i Ivana Gorana Kovačića, desna kolovozna traka gledano iz smjera centra grada, i dio kružne raskrsnice od uključenja sa Bulevarom srpske vojske do isključenja u Ulicu Knjaza Miloša, zbog otvaranja spomenika knezu Lazaru", navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz MUP-a su uputili apel svim učesnicima u saobraćaju da imaju razumijevanja za privremenu izmjenu režima vožnje, te da u navedenom periodu pokažu dodatni oprez.