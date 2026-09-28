Obavještenje za vozače u Banjaluci: Evo koje ulice će biti zatvorene zbog otkrivanja spomenika knezu Lazaru

Zbog svečanog otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Banjaluci, večeras će od 18.00 do 21.00 čas biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, na dijelu Bulevara srpske vojske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Privremena obustava saobraćaja biće na snazi tri sata na jednoj od najvažnijih gradskih saobraćajnica i dijelu kružne raskrsnice u ovom dijelu grada.
"Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 18.00 do 21.00 čas na magistralnom putu, kao i na Bulevaru srpske vojske od Ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljića, Knjaza Miloša i Ivana Gorana Kovačića, desna kolovozna traka gledano iz smjera centra grada, i dio kružne raskrsnice od uključenja sa Bulevarom srpske vojske do isključenja u Ulicu Knjaza Miloša, zbog otvaranja spomenika knezu Lazaru", navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Iz MUP-a su uputili apel svim učesnicima u saobraćaju da imaju razumijevanja za privremenu izmjenu režima vožnje, te da u navedenom periodu pokažu dodatni oprez.