Usljed bujičnih poplava na ulicama snimljena ajkula: Nezapamćena oluja odnijela jedan život u SAD (Video)

U nezapamćenoj oluji koja je pogodila sjeveroistok SAD i odniela jedan život, stanovnike Nju Džerzija iznenadio je nesvakidašnji prizor, ajkula koja pliva poplavljenim gradskim ulicama.
Jaka sjeveroistočna oluja pogodila je priobalna područja na sjeveroistoku SAD, izazvavši velike poplave, nestanke struje i saobraćajni kolaps od Virdžinije do Mejna, dok su u Njujorku i Nju Džerziju proglašeno vanredno stanje. Oluja je odnijela jedan život, radnik komunalne službe u Bruklinu poginuo je kada je na njega palo drvo.
Najveću pažnju javnosti privukao je neobičan incident u Surf Sitiju u Nju Džerziju, gdje su mještani uočili bebu ajkulu kako pliva poplavljenim prigradskim ulicama. Jedan bračni par posmatrao je sa svog trema kako ajkula pliva uz ogradu njihovog dvorišta, ulazi u prilaz, a zatim nestaje u mutnoj vodi.
Kombinacija snažnih plimnih talasa i obilnih kiša potopila je brojna naselja, gdje je palo više od 10 centimetara kiše, što je dovelo do najvišeg nivoa vode u posljednjoj deceniji. Preko 160.000 domova ostalo je bez struje, vetrovi od 86 km/h izazvali su otkazivanje hiljada letova, a otkazani su i mnogi sportski i kulturni događaji, uključujući festival "Global Citizen" u Njujorku i koncert Eda Širana kod Bostona.
Mještani u Nju Džerziju svedoče o teškim posljedicama, voda je ulazila u garaže i podrume, ulice su prevožene kajacima, a pojedini su morali na rukama da spasavaju kućne ljubimce. Iako oluja postepeno slabi, nadležne službe upozoravaju da opasnost još nije prošla i da bi nove plime mogle donijeti dodatne poplave.