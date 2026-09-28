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Usljed bujičnih poplava na ulicama snimljena ajkula: Nezapamćena oluja odnijela jedan život u SAD (Video)

Usljed bujičnih poplava na ulicama snimljena ajkula: Nezapamćena oluja odnijela jedan život u SAD (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U nezapamćenoj oluji koja je pogodila sjeveroistok SAD i odniela jedan život, stanovnike Nju Džerzija iznenadio je nesvakidašnji prizor, ajkula koja pliva poplavljenim gradskim ulicama.

Snimljena ajkula na ulicama usled poplava: Teška oluja pogodila Nju Džerzi Izvor: Youtube/News 12 News/Printscreen

Jaka sjeveroistočna oluja pogodila je priobalna područja na sjeveroistoku SAD, izazvavši velike poplave, nestanke struje i saobraćajni kolaps od Virdžinije do Mejna, dok su u Njujorku i Nju Džerziju proglašeno vanredno stanje. Oluja je odnijela jedan život, radnik komunalne službe u Bruklinu poginuo je kada je na njega palo drvo.

Najveću pažnju javnosti privukao je neobičan incident u Surf Sitiju u Nju Džerziju, gdje su mještani uočili bebu ajkulu kako pliva poplavljenim prigradskim ulicama. Jedan bračni par posmatrao je sa svog trema kako ajkula pliva uz ogradu njihovog dvorišta, ulazi u prilaz, a zatim nestaje u mutnoj vodi.

Kombinacija snažnih plimnih talasa i obilnih kiša potopila je brojna naselja, gdje je palo više od 10 centimetara kiše, što je dovelo do najvišeg nivoa vode u posljednjoj deceniji. Preko 160.000 domova ostalo je bez struje, vetrovi od 86 km/h izazvali su otkazivanje hiljada letova, a otkazani su i mnogi sportski i kulturni događaji, uključujući festival "Global Citizen" u Njujorku i koncert Eda Širana kod Bostona.

Mještani u Nju Džerziju svedoče o teškim posljedicama, voda je ulazila u garaže i podrume, ulice su prevožene kajacima, a pojedini su morali na rukama da spasavaju kućne ljubimce. Iako oluja postepeno slabi, nadležne službe upozoravaju da opasnost još nije prošla i da bi nove plime mogle donijeti dodatne poplave.

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Tagovi

ajkula SAD poplave poplava

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