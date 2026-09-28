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Vučić predao dužnost: Predsjednički izbori u Srbiji najkasnije do 27. decembra

Vučić predao dužnost: Predsjednički izbori u Srbiji najkasnije do 27. decembra

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
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Predsjednik Srbije u ostavci Aleksandar Vučić predao je danas dužnost predsjednika države predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do predsjedničkih izbora koji moraju biti održani do kraja decembra.

Vučić predao dužnost: Ana Brnabić vršilac dužnosti predsjednika Srbije Izvor: screenshot Video Plus

Primopredaja dužnosti šefa države održana je u Predsjedništvu Srbije, gdje je Vučić prethodne večeri objavio da podnosi ostavku da bi u kampanji za vanredne parlamentarne izbore učestvovao kao običan građanin, a izrazio je uvjerenje da je dužnost šefa države obavljao verno, časno i pošteno.

Ana Brnabić ocijenila je da Srbije više nikada neće imati predsjednika kakav je bio Vučić, za koga je navela da se borio i bio požrtvovan i da je "sve ostavljao po strani zarad Srbije".

"Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čovjeka i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere novog predsjednika", rekla je Ana Brnabić.

Ona je Vučiću poželjela svu sreću u, kako je navela, novoj odlučnoj borbi za zaštitu i očuvanje Srbije.

"Ja ću čuvati ovo mjesto svim srcem i bićem dok narod ne izabere" predsjednika, rekla je Ana Brnabić.

Ona je kazala i da je "malo ironično" to što se čitavog života zalagala za ukidanje pečata, a sada prima "najvažniji pečat u Srbiji".

Prema Zakonu o predsjedniku Republike, Ana Brnabić može da obavlja dužnost predsjednika najduže tri mjeseca.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike ovlašćen je da predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, da prima opozivna i akreditivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, da raspiše izbore za Narodnu skupštinu, da predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade, da vrši nadležnosti u oblasti odbrane Srbije i da komanduje Vojskom Srbije.

U slučaju kada je predsjedniku Republike mandat prestao prije vremena na koje je izabran, predsednički izbori raspisuju se tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsjedniku Republike prestane mandat.

Propisano je i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana, što znači da je najkasniji datum za održavanje predsjedničkih izbora 27. decembar.

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Tagovi

Srbija Aleksandar Vučić Ana Brnabić

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