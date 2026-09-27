Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage zauzele naselje Hripuni u Harkovskoj oblasti i tokom prethodna 24 sata izvele napade na objekte koje koristi ukrajinska vojska.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Ruske oružane snage izvele su tokom prethodna 24 sata napade na objekte transportne i energetske infrastrukture i infrastrukture za snabdijevanje gorivom koje koristi ukrajinska vojska, kao i na objekte za proizvodnju dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenosi TASS.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske snage izgubile su približno 1.515 vojnika tokom prethodnog dana. Ove podatke nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Borbe u Harkovskoj oblasti

Ruska borbena grupa "Sjever" uspostavila je kontrolu nad naseljem Hripuni u Harkovskoj oblasti, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane.

"Borbena grupa 'Sjever' nastavlja da steže obruč oko jedinica ukrajinske vojske na sjeveroistoku Harkovske oblasti i širi zonu kontrole. Kao rezultat aktivnih ofanzivnih operacija, naselje Hripuni u Harkovskoj oblasti stavljeno je pod rusku kontrolu", navodi se u saopštenju.

Prema istom izvoru, ruske snage vode borbe za zauzimanje naselja Nesternoe, Lukašovo i Gračovka.

"U toku su borbe za oslobađanje naselja Nesternoe, Lukašovo i Gračovka. Neprijateljske snage se eliminišu u blizini naselja Varvarovka i Rublenoe u Harkovskoj oblasti", saopštilo je Ministarstvo.

Ruska borbena grupa "Sjever" istovremeno nastavlja borbe za Prikolotnoe.

"U okviru napora za proširenje zone kontrole, borbena grupa 'Sjever' nastavlja borbe za grad Prikolotnoe u Harkovskoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi i da su spriječena dva pokušaja ukrajinskih snaga da se probiju iz obruča kod sela Nefedovka.

"Ruski vojnici spriječili su dva pokušaja neprijatelja da se probije iz obruča kod sela Nefedovka u Harkovskoj oblasti", saopštilo je Ministarstvo.

Prema ruskim tvrdnjama, ukrajinske snage su u tom području tokom prethodna 24 sata izgubile do 60 vojnika.

"Tokom prethodna 24 sata ukrajinski gubici u obruču iznosili su do 60 vojnika, dva oklopna borbena vozila, jedan automobil, jedno terensko vozilo i dva kopnena robotska sistema", navodi se u saopštenju.

Ruska borbena grupa "Centar" zauzela je 94 objekta i eliminisala više od 30 ukrajinskih vojnika u Dobropolju u Donjeckoj oblasti tokom prethodna 24 sata, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane.

"U gradu Dobropolju, borbena grupa 'Centar' izvodila je ofanzivne operacije u sjeverozapadnom pravcu, nastavljajući da eliminiše opkoljene jedinice ukrajinske vojske u zapadnim i istočnim dijelovima grada. Zauzeta su ukupno 94 objekta i eliminisano je više od 30 ukrajinskih vojnika. Tokom prethodna 24 sata neprijatelj nije pokušavao da se probije iz obruča", navodi se u saopštenju.

Napadnuta infrastruktura koju koristi ukrajinska vojska

Ruske oružane snage izvele su tokom prethodnog dana napade na transportnu infrastrukturu i objekte za snabdijevanje gorivom i energijom koje koristi ukrajinska vojska, kao i na objekte za proizvodnju bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Ruske snage pogodile su objekte transportne i energetske infrastrukture i infrastrukture za snabdijevanje gorivom koje koristi ukrajinska vojska, objekte za proizvodnju dronova i pogone za proizvodnju njihovih komponenti, kao i privremene položaje ukrajinskih boraca i stranih plaćenika u 149 područja", navodi se u saopštenju.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske snage izgubile su približno 1.515 vojnika u zoni borbenih dejstava tokom prethodna 24 sata.

Rusija tvrdi da je borbena grupa "Sjever" eliminisala više od 300 ukrajinskih vojnika, grupa "Zapad" više od 230, grupa "Jug" više od 230, grupa "Centar" do 420, grupa "Istok" do 290, dok je grupa "Dnjepar" eliminisala do 45 ukrajinskih vojnika.

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom prethodna 24 sata četiri navođene avionske bombe, jednu raketu američkog višecjevnog raketnog sistema HIMARS i 505 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.