Jelena Trivić najavila 30.000 novih radnih mjesta i veće plate do 2030. godine

Jelena Trivić predstavila program Narodnog fronta u Banjaluci i najavila 30.000 novih radnih mjesta, prosječnu platu od 3.500 KM i penziju od 2.000 KM do 2030. godine.

Izvor: Narodni front

Narodni front održao je predizborni skup u Banjaluci na kojem je predstavljen program ove stranke, a predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić najavila je, između ostalog, otvaranje 30.000 novih radnih mjesta do 2030. godine, povećanje prosječne plate na 3.500 KM i prosječne penzije na 2.000 KM.

Skupu su prisustvovali kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša i kandidat za člana Predsjedništva BiH Marinko Božović, kao i nosioci lista Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz svih izbornih jedinica.

Trivićeva je rekla da se Narodni front tokom kampanje nije bavio ljudima na vlasti, već mjerama za koje smatra da bi trebalo da poprave stanje u Republici Srpskoj.

"Mi iz Narodnog fronta smo se bavili načinom kako ćemo popraviti sve što su oni upropastili. Mi smo pričali o mjerama koje će preporoditi Republiku Srpsku, i u ekonomskom i u svakom drugom smislu", rekla je Trivićeva.

Izvor: Narodni front

Plate 3.500 KM, penzije 2.000 KM

Govoreći o programu stranke, Trivićeva je navela da je na njegovoj izradi dugo radio tim stručnjaka, te da je program napravljen kao osnova za sprovođenje najavljenih mjera.

Prema njenim riječima, jedan od ciljeva je otvaranje 30.000 novih radnih mjesta do 2030. godine.

"Rekli smo da ćemo podići privredu, da ćemo napraviti novih 30.000 radnih mjesta do 2030. godine. U ovom programu piše kako", navela je Trivićeva.

Ona je rekla da je plan Narodnog fronta da prosječna plata u prve dvije godine mandata bude povećana na 2.500 KM, a do 2030. godine na 3.500 KM.

Istovremeno, prosječna penzija, prema programu koji je predstavila, trebalo bi da bude 1.200 KM u prve dvije godine mandata, a do 2030. godine 2.000 KM.

Najavljene promjene u javnim preduzećima i energetici

Trivićeva je najavila i stabilizaciju javnih preduzeća i njihovo stavljanje u funkciju razvoja Republike Srpske.

Među najavljenim mjerama su i jačanje poljoprivrede, zaustavljanje devastacije energetskog sektora i potpuno iskorištavanje energetskih potencijala Republike Srpske.

Najavila je i kontinuirano ulaganje u zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu.

"Mi želimo Republiku Srpsku u kojoj se radi, gradi i stvara. Trenutna vlast to ne želi, zato mora da se mijenja", rekla je Trivićeva.

Ona je navela da, prema anketama na koje se poziva, Narodni front trenutno ima podršku od 6,1 odsto.

Trivićeva je pozvala građane da izađu na izbore i podrže Branka Blanušu kao kandidata za predsjednika Republike Srpske, Marinka Božovića kao kandidata za člana Predsjedništva BiH, kao i liste Narodnog fronta.