Trivić: Politikom treba da se bave ozbiljni ljudi, ne stranke skečeva i performansa

Jelena Trivić poručila da se političari moraju vrednovati prema idejama, znanju i kompetencijama, a ne kroz skečeve i performanse.

Izvor: Narodni front

Predsjednica Narodnog fronta i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić poručila je da se politikom treba da bave ozbiljni ljudi, ističući da je njena politička organizacija jedina koja je građanima predstavila program.

Trivićeva je to rekla na predizbornom skupu Narodnog fronta, održanom u banjalučkom naselju Lauš.

„Mi zaista imamo viziju da se politikom trebaju baviti ozbiljni ljudi. Jedina smo politička organizacija koja je izašla sa svojim programom pred narod. Napisali, objavili da svako čita ko želi“, izjavila je Trivićeva.

Ona je navela da Narodni front želi da se političari vrednuju prema idejama, znanju i kompetencijama, a ne kroz, kako je rekla, skečeve i performanse.

„Hoćemo da se mjerimo po našim idejama, po našem znanju, po našim kompetencijama i da na taj način rangiramo političare. Mi nismo stranka skečeva i performansa. 4. oktobra svoj život predajete u ruke političara. Kako? Pa tako što oni odlučuju o tome kako će biti zdravstvo, kako će, kakva će biti ekonomija, kakva će biti poreska politika“, istakla je Trivićeva.

Dodala je da se odluke o zdravstvenom sistemu, ekonomiji i poreskoj politici donose u institucijama, a da za njih glasaju političari.

Dubravac: Premijer mora imati kompetencije i integritet

Nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Željko Dubravac poručio je da nakon, kako je naveo, prvog koraka promjene sistema vlasti izborom Branka Blanuše za predsjednika, treba izabrati premijera sa odgovarajućim stručnim i profesionalnim kvalitetima.

„Poslije prvog koraka promjena sistema vlasti izborom gospodina Blanuše za predsjednika nama treba premijer sa potpunim kompetencijama, profesionalnim, stručnim, i porodičnim integritetom, znanjem i zvanjem, vizijom i planom ozdravljenja društva i ekonomskog jačanja svake porodice, svakog čovjeka. Hajde evo da se takmičimo u tome. Mi u Narodnom frontu imamo doktora ekonomskih nauka, prof Jelenu Trivić, ne sporimo nikome da ima pravo na predlaganje, ali dajte da se kvalifikovano uz najviše kriterijume takmičimo oko toga, kao i svih drugih javnih funkcija, jer samo to donosi napredak u društvu i promjenu sistema vlasti.“

Dubravac je istakao da Narodni front smatra da se za izbor na javne funkcije treba konkurisati kroz stručnost, znanje, integritet, viziju i konkretan plan.