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Otvorena kampanja Narodnog fronta: Najavljen rast plata do 3.500 KM i penzija do 2.000 KM

Otvorena kampanja Narodnog fronta: Najavljen rast plata do 3.500 KM i penzija do 2.000 KM

Autor Dušan Volaš
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Narodni front zvanično je otvorio izbornu kampanju, a predsjednica stranke i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić istakla je da ova politička organizacija nudi jasan put za rad buduće izvršne vlasti.

Otvorena kampanja Narodnog fronta: Najavljen rast plata do 3.500 KM i penzija do 2.000 KM Izvor: Narodni front

"Podsjetila bih javnost da je Narodni front - Jelena Trivić jedina politička organizacija koja je predstavila sveobuhvatan program koji predstavlja put kako treba da radi buduća nova Vlada Republike Srpske. Narodni front ima plan, ideju i viziju kako da Republika Srpska postane ekonomski tigar i socijalni raj", izjavila je Trivićeva na otvaranju kampanje.

U okviru predstavljenog programa, Narodni front planira otvaranje 30.000 novih radnih mjesta u toku mandata, kao i da prosječna plata u prve dvije godine dostigne 2.500 KM, a do kraja mandata 3.500 KM. Takođe, cilj je da prosječna penzija u prve dvije godine iznosi 1.200 KM, a do kraja mandata 2.000 KM.

Program obuhvata i dosljednu primjenu Zakona o ispitivanju porijekla imovine, borbu protiv korupcije, rasterećenje privrede, te uvođenje pravila da jedan čovjek može imati samo jednu budžetsku platu uz obavezno javno objavljivanje svih ugovora Vlade i njenih agencija koji prelaze iznos od 2.000 KM.

Izvor: Narodni front

Iz Narodnog fronta su najavili i pokretanje velikog investicionog ciklusa obnove i izgradnje infrastrukture, poručujući da put i voda moraju doći do svake kuće, te izgradnju novih autoputeva, bolnica, škola, vrtića i mostova.

Planirano je i zaustavljanje devastacije elektroenergetskog sektora, veći agrarni budžet za poljoprivrednike, reforma obrazovanja prilagođena 21. vijeku, te čvrsto jačanje ustavnopravnog položaja Republike Srpske uz neraskidive veze sa Srbijom.

Kandidat za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Željko Dubravac naglasio je da je Narodni front podržao opozicione kandidate za pojedinačne funkcije i istakao da na čelu buduće Vlade trebaju sjediti ljudi sa integritetom, izdvojivši Jelenu Trivić kao najboljeg kandidata za tu odgovornost. Cilj stranke je osvajanje poslaničkih mandata u entitetskom i državnom parlamentu.

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Tagovi

narodni front opšti izbori 2026. Izbori 2026

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