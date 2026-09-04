Otkrivanjem plakata u Banjaluci označen start izborne trke SNSD-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska danas stabilna i sređena, te da je cilj ove stranke da srpski narod i u narednom mandatu vodi kroz stabilne i uspješne vode.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Kampanja počinje danas i traje do 4. oktobra, kada treba da proglasimo pobjedu na svom nivoima", izjavio je Dodik u Banjaluci obraćajući se nakon simboličnog otkrivanja izbornih plakata.

Dodik je poručio da su Savo Minić i Željka Cvijanović pobjednički kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

On je naveo da SNSD trenutno ima 40 odsto podrške u Srpskoj i treba da, kako je rekao, "pomete" na izborima.

"Republika je danas stabilna i sređena, a preduzeli smo niz mjera da bude tako", naglasio je Dodik.

Plakat su otkrili Dodik, Cvijanovićeva i Minić, u prisustvu vrha SNSD-a, članova i simpatizera stranke.

Izborni slogan SNSD-a za opšte izbore je "Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku".