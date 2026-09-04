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Banjaluka u znaku izbora: Prvi dan kampanje, prvi plakati (foto) 1

Banjaluka u znaku izbora: Prvi dan kampanje, prvi plakati (foto)

Autor Haris Krhalić
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Počela je izborna kampanja, a Banjaluka je već osvanula sa predizbornim plakatima. Pogledajte kako izgledaju prvi plakati u gradu.

Predizborna kampanja Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7.00 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.

Na izborima će biti birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u FBiH.

U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Jutros su na ulicama Banjaluke osvanuli i plakati sa dobro poznatim licima. Pogledajte neke od njih:

Stranke će danas zvanično započeti borbu za glasače pa će tako u 12 časova na Trgu Krajine PSS otvoriti kampanju na Trgu Krajine dok će u 19 časova predstaviti kandidate na tvrđavi Kastel.

U 12 časova na platou ispred Palate Republike SNSD će započeti svoju kampanju kojoj će prisustvovati rukovodstvo ove stranke i kandidat SNSD za presjednika Republike Srpske.

Kampanju će na Trgu Krajine otvoriti i SDS, a početak događaja planiran je za 11.55 časova.

Jelena Trivić će danas otvoriti kampanju u 14:00 časova ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

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Tagovi

Izbori 2026 plakati Banjaluka

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Podrska za Stanivukovica i opoziciju. Dosta je bilo primitovaca.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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