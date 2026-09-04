Počela je izborna kampanja, a Banjaluka je već osvanula sa predizbornim plakatima. Pogledajte kako izgledaju prvi plakati u gradu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7.00 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.

Na izborima će biti birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u FBiH.

U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Jutros su na ulicama Banjaluke osvanuli i plakati sa dobro poznatim licima. Pogledajte neke od njih:

Vidi opis Banjaluka u znaku izbora: Prvi dan kampanje, prvi plakati (foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 13 / 13

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