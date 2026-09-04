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Stanivuković danas predstavlja "Ugovor sa narodom": Ovo su obaveze za prvih 100 dana mandata

Stanivuković danas predstavlja "Ugovor sa narodom": Ovo su obaveze za prvih 100 dana mandata

Autor Haris Krhalić
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Draško Stanivuković danas predstavlja „Ugovor sa narodom“ sa konkretnim obavezama za prvih 100 dana mandata predsjednika Vlade Republike Srpske.

draško stanivuković Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Draško Stanivuković danas predstavlja „Ugovor sa narodom“, dokument kojim građanima Republike Srpske daje riječ da će, ukoliko bude izabran za predsjednika Vlade Republike Srpske, u prvih 100 dana mandata realizovati niz konkretnih mjera.

Stanivuković, koji je tokom mandata gradonačelnika Banjaluke, kako je navedeno, ispunio data obećanja i pokazao da se preuzete obaveze mogu pretvoriti u konkretne rezultate, sada pred građane izlazi sa novim planom.

Među prioritetima iz "Ugovora sa narodom" je udaljavanje kladionica i kockarnica od škola, kao i stvaranje zakonskog i budžetskog osnova za isplatu trinaeste penzije.

Planom je predviđeno i ukidanje PDV-a na lijekove, ograničavanje marži, ali i revizija najvećih spornih poslova i afera.

Stanivuković najavljuje i promjene u načinu izbora rukovodilaca školskih i zdravstvenih ustanova, kao i poboljšanje statusnog i materijalnog položaja boraca.

Među obavezama su i uvođenje porodične, odnosno neradne nedjelje, podrška domaćoj proizvodnji i poljoprivrednicima, te uspostavljanje socijalne karte.

Socijalna karta bi, kako je predviđeno dokumentom, trebalo da omogući pravedniju raspodjelu podsticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.

Posebna obaveza odnosi se na polaganje računa građanima. Stanivuković se obavezuje da će 100. dana mandata predstaviti izvještaj o svakoj od preuzetih obaveza.

„Ugovor sa narodom“ predstavljen je kao nastavak politike u kojoj se, umjesto opštih predizbornih obećanja, građanima nude jasno definisani ciljevi i rokovi za njihovu realizaciju.

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