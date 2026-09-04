Stanivuković danas predstavlja "Ugovor sa narodom": Ovo su obaveze za prvih 100 dana mandata

Draško Stanivuković danas predstavlja „Ugovor sa narodom“ sa konkretnim obavezama za prvih 100 dana mandata predsjednika Vlade Republike Srpske.
Draško Stanivuković danas predstavlja „Ugovor sa narodom“, dokument kojim građanima Republike Srpske daje riječ da će, ukoliko bude izabran za predsjednika Vlade Republike Srpske, u prvih 100 dana mandata realizovati niz konkretnih mjera.
Stanivuković, koji je tokom mandata gradonačelnika Banjaluke, kako je navedeno, ispunio data obećanja i pokazao da se preuzete obaveze mogu pretvoriti u konkretne rezultate, sada pred građane izlazi sa novim planom.
Među prioritetima iz "Ugovora sa narodom" je udaljavanje kladionica i kockarnica od škola, kao i stvaranje zakonskog i budžetskog osnova za isplatu trinaeste penzije.
Planom je predviđeno i ukidanje PDV-a na lijekove, ograničavanje marži, ali i revizija najvećih spornih poslova i afera.
Stanivuković najavljuje i promjene u načinu izbora rukovodilaca školskih i zdravstvenih ustanova, kao i poboljšanje statusnog i materijalnog položaja boraca.
Među obavezama su i uvođenje porodične, odnosno neradne nedjelje, podrška domaćoj proizvodnji i poljoprivrednicima, te uspostavljanje socijalne karte.
Socijalna karta bi, kako je predviđeno dokumentom, trebalo da omogući pravedniju raspodjelu podsticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
Posebna obaveza odnosi se na polaganje računa građanima. Stanivuković se obavezuje da će 100. dana mandata predstaviti izvještaj o svakoj od preuzetih obaveza.
„Ugovor sa narodom“ predstavljen je kao nastavak politike u kojoj se, umjesto opštih predizbornih obećanja, građanima nude jasno definisani ciljevi i rokovi za njihovu realizaciju.