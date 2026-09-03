Kandidature za Predsjedništvo BiH: Tri imena iz Srpske, sedam iz Federacije

Glasači u Republici Srpskoj će na predstojećim opštim izborima srpskog člana Predsjedništva BiH moći da biraju između tri kandidata koje nude SNSD, SDS i Lista za pravdu i red.

Izvor: CIK BiH

Aktuelni član Predsjedništva Željka Cvijanović kandidat je SNSD-a za naredni četvorogodišnji mandatni period, kandidat SDS-a je Marinko Božović, a Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Iz Federacije BiH /FBiH/ biraju se hrvatski i bošnjački članovi Predsjedništva BiH.

Za hrvatskog člana Predsjedništva HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, DF Slavena Kovačevića, dok je Zdenko Lučić nezavisni kandidat.

Bošnjački član Predsjedništva BiH ove će godine biti biran između četiri kandidata, od kojih su trojica lideri stranke.

Kandidat SBB-a je lider te stranke Fahrudin Radončić, SDA je kandidovao predsjednika partije Bakira Izetbegovića, SBiH Semira Efendića, koji je na čelu te stranke, dok je u ime političkog saveza "Ujedinjeni za državu BiH", koji okuplja 14 političkih stranaka, kandidat odlazeći bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović.

Na Opštim izborima biraju se članovi Predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici za Narodnu skupštinu Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, te poslanici u skupštinama 10 federalnih kantona.