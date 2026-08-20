Evidentirano 277 izbornih nepravilnosti: "Pod lupom" traži strože kazne za zloupotrebu djece u kampanjama

Djeca nisu politički rekviziti, upozoravaju iz Koalicije "Pod lupom". Oni ističu zabrinjavajući trend gdje se mališani sve više koriste kao instrument za promociju stranaka u kampanji, dok adekvatne kazne nadležnih najčešće izostaju.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Koalicija "Pod lupom", koja sprovodi posmatračku misiju Opštih izbora, do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti. Najveći dio otpada na zloupotrebu javnih resursa (155 slučajeva) i preuranjenu kampanju (86 slučajeva), ali ono što posebno zabrinjava jeste devet slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe.

Iz Koalicije upozoravaju da je praksa sankcionisanja ove vrste nepravilnosti neujednačena, te da stvara ozbiljan pravni vakuum. Dok su se u ranijim ciklusima slični postupci strogo kažnjavali, danas se oni često pravdaju "promocijom porodičnih vrijednosti".

"Najčešći oblik zloupotrebe djece koji smo do sada zabilježili odnosi se na situacije u kojima politički subjekti ili pristalice organizuju posjete porodicama, često uz podjelu poklona, nakon čega se maloljetna djeca fotografišu ili snimaju, a taj materijal se objavljuje na društvenim mrežama i drugim platformama. Na taj način prisustvo djece postaje sastavni dio političke promocije, s jasnom namjerom da se kod javnosti proizvede emocionalna reakcija", navode iz Koalicije "Pod lupom".

Porazna opravdanja političara

Od devet prijavljenih slučajeva, do sada su sankcionisana samo dva, u kojima su djeca prikazana na igralištu i u školi. Međutim, mnogi politički subjekti izbjegavaju kazne tvrdeći da prisustvo djeteta nije direktan poziv na glasanje.

"Posebno su porazna obrazloženja pojedinih političkih subjekata prema kojima nema kršenja zakona zato što prisustvo djeteta ne predstavlja direktan poziv na podršku političkoj stranci ili zato što dijete od tri ili četiri godine, samo po sebi, ne može zagovarati glasanje. Takvi argumenti apsolutno promašuju suštinu problema. Niko ozbiljan ne tvrdi da dijete od tri ili četiri godine može voditi političku kampanju. Upravo suprotno, problem nastaje kada odrasli koriste dijete kao emocionalni instrument u vlastitoj političkoj promociji", dodaju iz "Pod lupom".

Iz ove organizacije poručuju da je nedopustivo da ista radnja u jednom slučaju predstavlja nedozvoljenu političku promociju, a u drugom "promociju porodičnih vrijednosti", te zahtijevaju dosljedno i jasno postupanje.

"Djeca nisu politički rekviziti. Nisu alat za prikupljanje simpatija. Nisu sredstvo za stvaranje pozitivnije slike o kandidatu ili političkoj stranci. Zbog toga očekujemo da se zakonske odredbe primjenjuju dosljedno. Ukoliko se ovakva praksa nastavi, rizikujemo da zakonska zaštita djece ostane samo deklarativna", upozoravaju iz Koalicije.

Prijava nepravilnosti

Na osnovu dosadašnjih 56 inicijativa koje je Koalicija "Pod lupom" uputila Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH, izrečeno je deset sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 KM.

Iz Koalicije su pozvali građane da nastave prijavljivati svaku izbornu nepravilnost putem besplatnog broja telefona 080 05 05 05 ili putem online obrasca na zvaničnom sajtu. Takođe, pozvali su sve zainteresovane građane da se prijave kao nestranački posmatrači na predstojećim izborima.