Mjesec dana političke borbe: Počinje kampanja za Opšte izbore, CIK zaprijetio novčanim kaznama i skidanjem sa listi

Izborna kampanja za Opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini počinje sutra, 4. septembra, i trajaće mjesec dana, tačnije do 3. oktobra u 7.00 časova ujutro, kada na snagu stupa predizborna tišina.

Izvor: CIK BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima da se strogo pridržavaju Izbornog zakona, stavljajući poseban akcenat na apsolutnu zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru.

Iz CIK-a su precizirali da pod govorom mržnje podrazumijevaju svaki oblik javnog izražavanja koji izaziva ili podstiče netrpeljivost, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe na osnovu rase, nacionalnosti, pola, vjere ili drugih ličnih karakteristika.

Podsjećajući da svi politički subjekti imaju neotuđivo pravo na vođenje kampanje i organizovanje skupova u mirnom okruženju, iz ove institucije su naglasili i zakonsku obavezu stranaka da obezbijede ravnomjernu promociju kandidata oba pola u svim svojim javnim i medijskim nastupima.

Pored upozorenja upućenih političkim akterima, CIK je skrenuo pažnju i nadležnim lokalnim organima vlasti. Oni su dužni da obezbijede potpuno ravnopravan tretman svim ovjerenim političkim subjektima kada je u pitanju korišćenje javnih mjesta i objekata za predizborne skupove, postavljanje plakata i izlaganje drugog promotivnog materijala.

Da bi osigurali poštovanje svih propisanih pravila, iz Centralne izborne komisije su podsjetili na svoja široka ovlašćenja, upozorivši da kršenja Izbornog zakona BiH mogu rezultirati ne samo visokim novčanim kaznama, već i najstrožim sankcijama poput uklanjanja pojedinačnih kandidata sa izbornih listi, pa čak i potpunim poništenjem ovjere političkog subjekta.

Na kraju saopštenja, CIK BiH je pozvao sve učesnike u izbornom procesu da vode fer i korektnu kampanju utemeljenu na demokratskim pravilima, apelujući istovremeno na medije da o izbornim aktivnostima izvještavaju profesionalno, objektivno i u potpunosti u skladu sa novinarskim kodeksom.