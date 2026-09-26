Davali ženama lažni botoks, više njih završilo u bolnici: Bizaran slučaj u Podgorici, prevaranti uhapšeni

Policija u Podgorici uhapsila je Ukrajinku i Crnogorca zbog sumnje da su nelegalnim estetskim tretmanima i lažnim botoksom teško narušili zdravlje više žena, koje su završile u bolnici.

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Službenici Odeljenja bezbjednosti Podgoricališili su slobode ukrajinsku državljanku Y.K. (44) i državljanina Crne Gore D.L. (41) zbog sumnje da su nelegalnim estetskim tretmanima i prometom škodljivih proizvoda teško narušili zdravlje više pacijentkinja.

Do hitne akcije policije došlo je nakon prijave lekara iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG). U ovu zdravstvenu ustanovu javile su se pacijentkinje sa teškim simptomima koji ukazuju na botulizam, a koji su nastupili neposredno nakon tretmana aplikacije botulinskog toksina. Mediji prenose da su hospitalizovane pacijentkinje trenutno u stabilnom stanju i da nisu vitalno ugrožene.

"Policija je odmah reagovala i identifikovala osumnjičene. Pretresom stana i prostorija koje koristi ukrajinska državljanka Y.K. pronađeni su i izuzeti predmeti za koje se sumnja da su korišćeni tokom nelegalnih zahvata. Ona se tereti za krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom nadriljekarstvo, jer je estetske tretmane obavljala bez adekvatnih medicinskih kvalifikacija i dozvola", saopšteno je iz UP.

Drugoosumnjičeni D.L. tereti se za nedozvoljenu trgovinu i proizvodnju i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Sumnja se da je on nabavljao neispravne i lažne preparate (koji su se lažno prodavali pod imenom "Dysport") van legalnih tokova i distribuirao ih za dalju upotrebu.

Nakon privođenja i uzimanja izjava, postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici odredio je zadržavanje za oba lica, koja će uz krivične prijave biti privedena na dalju nadležnost.

Povodom ovog slučaja oglasio se i Institut za lijekove i medicinska sredstva (CInMED), upozorivši javnost da se botulinski toksin smije distribuirati isključivo preko ovlašćenih veleprodaja i registrovanih zdravstvenih ustanova, a da ove visoko rizične tretmane smiju da izvode jedino edukovani zdravstveni radnici u zakonom licenciranim klinikama.

(Rina/MONDO)