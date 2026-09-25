logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predložen pritvor za tinejdžera: Zatečen da "duva" pa glavom i rukama udarao policajce

Predložen pritvor za tinejdžera: Zatečen da "duva" pa glavom i rukama udarao policajce

Izvor SRNA
0

Tužilaštvo Brčko distrikta predložilo je pritvor za osamnaestogodišnjeg E. T. osumnjičenog da je fizički napao dvojicu policajaca koji su ga zatekli da konzumira narkotike.

džoint Izvor: Shutterstock

Iz Tužilaštva je saopšteno da su policijski službenici 23. septembra u popodnevnim časovima zatekli E. T. na tribinama malih sportova "Blatuša" u konzumiranju narkotika sa još jednim licem, nakon čega je odbio legitimisanje i fizički napao policajce.

Osumnjičeni je udario jednog policajca glavom i rukama u grudi, a drugog u glavu i odgurnuo nogama, nanijevši im lake povrede.

Prilikom pokušaja bijega, odbacio je paketić sa 37,2 grama marihuane i preciznu digitalnu vagu, dok je na tribinama pronađen i izuzet "džoint".

Pritvor je predložen Osnovnom sudu zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo za koje može biti izrečena kazna zatvora od tri godine ili teža.

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga Brčko

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ