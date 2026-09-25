Predložen pritvor za tinejdžera: Zatečen da "duva" pa glavom i rukama udarao policajce

Tužilaštvo Brčko distrikta predložilo je pritvor za osamnaestogodišnjeg E. T. osumnjičenog da je fizički napao dvojicu policajaca koji su ga zatekli da konzumira narkotike.
Iz Tužilaštva je saopšteno da su policijski službenici 23. septembra u popodnevnim časovima zatekli E. T. na tribinama malih sportova "Blatuša" u konzumiranju narkotika sa još jednim licem, nakon čega je odbio legitimisanje i fizički napao policajce.
Osumnjičeni je udario jednog policajca glavom i rukama u grudi, a drugog u glavu i odgurnuo nogama, nanijevši im lake povrede.
Prilikom pokušaja bijega, odbacio je paketić sa 37,2 grama marihuane i preciznu digitalnu vagu, dok je na tribinama pronađen i izuzet "džoint".
Pritvor je predložen Osnovnom sudu zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo za koje može biti izrečena kazna zatvora od tri godine ili teža.