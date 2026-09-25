Predložen pritvor za tinejdžera: Zatečen da "duva" pa glavom i rukama udarao policajce

Tužilaštvo Brčko distrikta predložilo je pritvor za osamnaestogodišnjeg E. T. osumnjičenog da je fizički napao dvojicu policajaca koji su ga zatekli da konzumira narkotike.

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Iz Tužilaštva je saopšteno da su policijski službenici 23. septembra u popodnevnim časovima zatekli E. T. na tribinama malih sportova "Blatuša" u konzumiranju narkotika sa još jednim licem, nakon čega je odbio legitimisanje i fizički napao policajce.

Osumnjičeni je udario jednog policajca glavom i rukama u grudi, a drugog u glavu i odgurnuo nogama, nanijevši im lake povrede.

Prilikom pokušaja bijega, odbacio je paketić sa 37,2 grama marihuane i preciznu digitalnu vagu, dok je na tribinama pronađen i izuzet "džoint".

Pritvor je predložen Osnovnom sudu zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo za koje može biti izrečena kazna zatvora od tri godine ili teža.