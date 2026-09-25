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Eksplozija u Atini: Srušila se zgrada u blizini Akropolja, povrijeđene najmanje dvije osobe

Eksplozija u Atini: Srušila se zgrada u blizini Akropolja, povrijeđene najmanje dvije osobe

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Snažna eksplozija potresla je turistički kvart Plaka u Atini. Srušila se stara zgrada, a najmanje dvije osobe su povrijeđene.

Snažna eksplozija potresla Plaku u Atini: Srušila se zgrada, ima povrijeđenih Izvor: Screenshot

Snažna eksplozija potresla je jutros turistički kvart Plaka u Atini, u blizini Akropolja, pri čemu se srušila jedna zgrada, a najmanje dvije osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti.

Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u istorijskom dijelu Atine, koji se nalazi u podnožju Akropolja, jednog od najpoznatijih antičkih spomenika u Grčkoj.

Usljed eksplozije zgrada se srušila, dok su oštećeni i susjedni objekti, prenosi Asošiejted pres.

Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili dvije žene, koje su potom prevezene u bolnicu. Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je lakše povrijeđen i jedan prolaznik.

Policija je ogradila područje oko mjesta događaja, dok spasilačke ekipe provjeravaju da li se u srušenoj zgradi ili okolnim objektima nalazi još osoba.

Uzrok eksplozije za sada nije zvanično potvrđen.

Lokalni mediji navode da se kao mogući uzrok ispituje curenje gasa, ali će konačne okolnosti biti poznate nakon završetka istrage.

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Tagovi

Grčka Atina eksplozija akropolj

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