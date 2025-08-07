logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Petoro Srba hitno prevezeno u bolnicu nakon eksplozije u smještaju: Drama u Grčkoj, uhapšena vlasnica (Foto)

Petoro Srba hitno prevezeno u bolnicu nakon eksplozije u smještaju: Drama u Grčkoj, uhapšena vlasnica (Foto)

Autor Aleksandar Blagić
0

Petoro srpskih turista povređeni su u eksploziji u smještaju u Grčkoj. Poznato je njihovo stanje.

Stanje povređenih Srba u eksploziji u Grčkoj Izvor: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης/Printscreen

Nekoliko državljana Srbije povrijeđeno je u eksploziji u smještaju u Asprovalti u Grčkoj u eksploziji koja se dogodila danas popodne oko 15 časova. Njih petoro završilo je u bolnici i prema saznanjima "Telegrafa", svi su u dobrom stanju i medicinski su zbrinuti.

"Sve je u redu. Moj kolega ih je pregledao, dao uputstva šta dalje da rade i otpušteni su na kućno liječenje. Iako je postojala indicija da je jedna osoba zadobila teške povrede, to srećom nije slučaj", saopštio je lekar iz bolnice "Nea Mathydos Health Center".

On je potvrdio da se eksplozija dogodila nešto posle 15 časova i da su svi povrijeđeni prevezeni u bolnicu. Da podsjetimo, dogodila se eksplozija u smeštaju u Asprovalti, sumnja se da je navodni uzrok eksplozija plinske boce.

Policija je uhapsila vlasnicu smještaja, ženu staru 86 godina. Muškarac od oko 40 godina ima teže tjelesne povrede u vidu opekotina.

Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Asprovalti

(Telegraf/MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Grčka eksplozija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ