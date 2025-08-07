Petoro Srba hitno prevezeno u bolnicu nakon eksplozije u smještaju: Drama u Grčkoj, uhapšena vlasnica (Foto)

Petoro srpskih turista povređeni su u eksploziji u smještaju u Grčkoj. Poznato je njihovo stanje.

Nekoliko državljana Srbije povrijeđeno je u eksploziji u smještaju u Asprovalti u Grčkoj u eksploziji koja se dogodila danas popodne oko 15 časova. Njih petoro završilo je u bolnici i prema saznanjima "Telegrafa", svi su u dobrom stanju i medicinski su zbrinuti.

"Sve je u redu. Moj kolega ih je pregledao, dao uputstva šta dalje da rade i otpušteni su na kućno liječenje. Iako je postojala indicija da je jedna osoba zadobila teške povrede, to srećom nije slučaj", saopštio je lekar iz bolnice "Nea Mathydos Health Center".

On je potvrdio da se eksplozija dogodila nešto posle 15 časova i da su svi povrijeđeni prevezeni u bolnicu. Da podsjetimo, dogodila se eksplozija u smeštaju u Asprovalti, sumnja se da je navodni uzrok eksplozija plinske boce.

Policija je uhapsila vlasnicu smještaja, ženu staru 86 godina. Muškarac od oko 40 godina ima teže tjelesne povrede u vidu opekotina.

