"Oni nisu razlog zbog kojeg prekidamo akciju": Studenti poslali poruku građanima Srpske

Studenti iz Srbije oglasili su se nakon otkazivanja dolaska u Banjaluku i naveli da su se tokom obilaska gradova u Srpskoj suočavali sa opstrukcijama, policijskim postupanjem i provokacijama.

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Studenti iz Srbije, odnosno aktivisti izborne liste "Studenti pobeđuju", oglasili su se nakon odluke da otkažu planirani dolazak u Banjaluku, navodeći da su se tokom obilaska više gradova u Republici Srpskoj i Brčko distriktu suočavali sa, kako tvrde, opstrukcijama, postupanjem policije i provokacijama.

Njihova posjeta Banjaluci bila je planirana za 25. septembar, u okviru karavana tokom kojeg su studenti trebalo da razgovaraju sa građanima i predstavljaju program svoje izborne liste. Otkazivanje dolaska objavljeno je 24. septembra, a prethodilo mu je nekoliko događaja u gradovima koje su posjetili.

Studenti su u saopštenju naveli da su u Republiku Srpsku došli sa namjerom da razgovaraju sa građanima, ističući da će upravo te susrete pamtiti iz posjete.

"U Trebinju, Doboju, Brčkom, Bijeljini i Višegradu dočekali su nas naši ljudi koji su nam prilazili, razgovarali sa nama, nudili pomoć, hranu i konak, otvarali nam vrata svojih kuća. Mnogi od njih nisu znali ko smo dok se nismo pojavili pred njima", naveli su studenti.

Dodali su da su tokom obilaska, kako tvrde, razbijali predrasude i upoznavali nove ljude, ali da su se od početka planiranih razgovora u više gradova suočavali sa problemima.

"Od početka naših zakazanih razgovora u više gradova suočavali smo se sa opstrukcijama i postupanjem policije, kao i lokalnim provokatorima", naveli su.

Prema njihovim riječima, nakon događaja tokom obilaska procijenili su da u postojećim okolnostima više ne mogu odgovorno da nastave aktivnosti.

U Brčkom je policija ranije saopštila da je identifikovala dvojicu organizatora aktivnosti studenata koji, prema navodima policije, nisu dostavili obavještenje o održavanju mirnog okupljanja. Pošto je riječ o stranim državljanima, protiv njih je pokrenut skraćeni prekršajni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH. Policija je istovremeno navela da okupljanje nije bilo spriječeno niti prekinuto.

U vezi sa događajima u Doboju pojavili su se navodi da je policija prekinula razgovor studenata sa građanima, ali zvanično obrazloženje Policijske uprave Doboj o tom događaju nije bilo dostupno u izvještajima koji su objavljeni prije odluke o otkazivanju posjete Banjaluci.

Studenti su poručili da odlazak ne vide kao kraj svojih aktivnosti.

"Odlazimo sa još većim poštovanjem prema ljudima koji su nas dočekali i sa zahvalnošću za svaku lijepu riječ. Posebno smo zahvalni ljudima koji su bili uz nas u najvećim neprilikama", naveli su.

U nastavku saopštenja osvrnuli su se i na, kako su naveli, postupke pojedinaca tokom njihove posjete.

"Ne želim da postupci pojedinaca bace sjenku na stotine ljudi koji su nam ovih dana pokazali nešto sasvim drugo", poručili su studenti.

U saopštenju su iznijeli i političku ocjenu da, kako su naveli, "poluga mafijaškog režima doseže i preko granice", te izrazili očekivanje da će njihova lista imati podršku na izborima u Srbiji 25. oktobra.

"Oni nisu razlog zbog kojeg prekidamo akciju. Oni su razlog zbog kojeg ćemo se vidjeti ponovo", naveli su studenti na kraju saopštenja.

Studenti su u Banjaluci trebalo da razgovaraju sa građanima u dva termina, od 10 do 13 časova i od 16 do 19 časova. Informacija o otkazivanju objavljena je 24. septembra, dan uoči planirane posjete.

Karavan je prethodno obuhvatio više gradova u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, među kojima su bili Bijeljina, Brčko, Trebinje, Doboj i Višegrad, dok je Banjaluka bila jedna od narednih planiranih destinacija.