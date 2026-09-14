Vučić otkrio da 27. septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je otkrio večeras prilikom gostovanja na "Pink" televiziji da 27. septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Nakon toga kao građanin ide u kampanju pred vanredne parlamentarne izbore koji će se održati 25. oktobra, a na početku večerašnjeg obraćanja je komentarisao saopštenje Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu od nedjelje 13. septembra o navodnom korišćenju zvučnog topa na velikom protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu u organizaciji "Studenata u blokadi".
"27. septembra podnosim ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije, tada ću se obratiti ljudima. Zahvaliću se na podršci, bio sam najduže na mjestu predsjednika.
Vjerno sam služio Srbiji i građanima ove zemlje. Vjerno, marljivo, posvećeno i borbeno, a onda kao građanin idem na izbore.
Nabavio sam kamionče, imam i auto i kamp kućicu. Ići ću u najudaljenija sela gdje ću morati da prenoćim kad do kasno ostanem. Moram da obiđem još mnoga sela, gradove...", otkrio je Vučić.
Najavio je velike skupove u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, dok će završni skup pred izbore biti u Nišu. Očekuje 50 odsto podrške na izborima.
"Sve ispod 50 odsto, lično ću biti nezadovoljan. Vjerujem da smo to zaslužili. Budemo li izgubili, kad pređemo 65-70 odsto uzoraka, ja izlazim i priznajem poraz", dodao je Vučić.
Vučić otkrio kada podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije: Najavio i velike skupove pred izbore