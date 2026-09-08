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Aleksandar Vučić: "Izbori u Srbiji 25. oktobra"

Aleksandar Vučić: "Izbori u Srbiji 25. oktobra"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vučić potvrdio da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra.

Aleksandar Vučić: "Izbori u Srbiji 25. oktobra" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u drugom Dnevniku na "Radio televiziji "Srbije" (RTS) kada je govorio o mnogim temama.

U ponedjeljak 7. septembra je premijer Srbije Đuro Macut predložio raspuštanje Narodne skupštine nakon čega je počeo da teče rok od 72 časa da predsjednik Srbije raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Vučić je večeras na Javnom servisu zvanično potvrdio da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra.

"Stigao je do mene prijedlog Vlade Srbije, treba da donesem dvije odluke u skladu sa Ustavom i zakonom o predsjedniku Republike. Prvo je ukaz o raspuštanju Skupštine, a druga je o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

Obe odluke ću saopštiti sutra u podne. Izbori će se održati 25. oktobra u Srbiji", izjavio je Vučić.

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