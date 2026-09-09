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Aleksandar Vučić raspisao vanredne izbore za 25. oktobar

Aleksandar Vučić raspisao vanredne izbore za 25. oktobar

Autor Haris Krhalić
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Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026. godine.

Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji Izvor: Kurir/Marko Karović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026. godine.

Odluka je uslijedila nakon što je Vlada Srbije prihvatila prijedlog predsjednika Vlade Đure Macuta za raspuštanje parlamenta.

Macut je prijedlog iznio na sjednici Vlade 7. septembra, nakon čega ga je Vlada prihvatila, čime je pokrenuta zakonska procedura neophodna za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Od trenutka kada je Vlada prihvatila obrazloženi prijedlog za raspuštanje Skupštine, počeo je da teče rok od 72 sata u kojem predsjednik Republike odlučuje da li će prijedlog prihvatiti.

Vučić je odluku donio u predviđenom roku i raspisao izbore za 25. oktobar.

Kako bi izbori bili održani tog datuma, što je Vučić ranije najavljivao, morali su biti raspisani najkasnije 10. septembra.

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