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Panika na letu za Beograd: Putnici evakuisani iz aviona zbog sumnje na bombu

Panika na letu za Beograd: Putnici evakuisani iz aviona zbog sumnje na bombu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Putnici aviona za Beograd evakuisani su u Splitu zbog sumnje na bombu, što je izazvalo paniku na letu Er Srbije.

Putnici aviona za Beograd evakuisani u Splitu Izvor: Andreas Haas / imago stock&people / Profimedia

Putnici aviona na letu za Beograd evakuisani su u Splitu zbog sumnje na bombu.

"Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pored aviona", rekao je za Dnevnik.hr, jedan od putnika.

On je sjedio u 3. ili 4. redu", ispričao je putnik te kazao kako je za objašnjenje pitao stjuardesu. "Spomenuo je riječ bomba", pojasnila mu je.

Radi se o avionu kompanije Er Srbija, koji je iz Splita za Beograd trebalo da poleti u 15,20 sati.

(Mondo)

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avion er srbija

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