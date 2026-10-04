Kopilot koji je pokušao da obori avion kompanije "Fly Dubai" se molio prije terorističkog napada.

Izvor: Israel Foreign Ministry/Printscreen/Youtube/Inside Edition

Kopilot Hamam al-Hamami (29), na letu avio-kompanije "Fly Dubai" iz Dubaija za Tel Aviv, se molio nakon čega je napao pilota Smit Mačara (39) kako bi pokušao da obori avion sa 182 putnika, piše njemački "Bild".

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je apelovao da pilot Mačar dobije priznanje za herojsko djelo jer je uspio da se izbori sa kopilotom koji ga je nakon molitve odjednom napao sekirom sa leđa kako bi izvršio najveći teroristički napad još od napada na Kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine.

"Mnogo ljudi u tom području se molilo. U tome nije bilo ničeg neobičnog. Odjednom, nakon što se molio četiri do pet minuta, osjetio sam snažan udarac u potiljak. Prvo sam pomislio da je avion pretrpio oštećenje. Ali onda udarci nisu prestajali. Tada sam dao sve od sebe. Skupio sam svu snagu, pojurio ka vratima, otvorio ih i, srećom, tamo su čekali ljudi", ispričao je pilot Mačar šta se desilo u razgovoru sa izraelskim premijerom Netanjahuom.

Vidi opis "Pomolio se, pa me napao sjekirom": Ispovijest pilota koji je spriječio najveći teroristički napad od Kula bliznakinja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen X Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: printscreen X Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: printscreen X Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 9 / 9 AD

Da podsjetimo, u četvrtak 1. oktobra dogodio se napad na letu avio-kompanije "Fly Dubai" od Dubaija ka Tel Avivu u avionu sa 182 putnika, uglavnom državljana Izraela. Kopilot Hamam al-Hamami je prvo napao pilota Smita Mačara, a onda je pokušao da obori avion, ali su ga na svu sreću savladali zajedno hrabri pilot i grupa putnika.

(Mondo)