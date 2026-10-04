Opsadno stanje na sjeveru Evrope, ima mrtvih i ranjenih: Specijalci blokirali šumu (Foto)

Ubijene najmanje dvije osobe u šumi u Norveškoj, napadač tražio nove žrtve nakon prva dva ubistva.

Izvor: Christoffer Andersen / AFP / Profimedia

Danas su ubijene dvije osobe u šumi kod Haldena u Norveškoj, piše "ABC News". Prema prvim informacijama, ubijeni su otac i sin.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj pripadnika policije i specijalaca. U pucnjavi je teško ranjena jedna osoba koja je helikopterom prevezena u bolnicu.

Uhapšen je mladić (20) zbog sumnje da je ubio najmanje dvije osobe i ranio treću. Mladić je uhapšen oko sat i po nakon zločina.

https://t.co/BfzXLXjahIHer er det vel en såkalt norsk statsborger som har vært på ferde, for å sannsynligjøre begivningenes gang. — Bybonden (@Bybonden25)October 4, 2026

Osumnjičeni mladić je nakon pucnjave nastavio da puca i da traži nove žrtve. Zasad motiv napada nije poznat.

U trenutku pucnjave je na licu mjesta bilo prisutno najmanje 10 osoba. U pitanju je grupa lovaca.

"Ovo je veoma ozbiljan i tragičan incident koji je teško pogodio više ljudi. Naše misli su sa porodicama stradalih", izjavio je vršilac dužnosti šefa policije Vibeke Šojen.

To personer er skutt og drept ved Halden. Den tredje er alvorlig skadet. Alle tre skal ha tilhørt samme jaktlag. Gjerningspersonen ble overmannet av vitner, og overlevert til politiet. Tilhører ikke samme jaktlag. https://t.co/Sth02Sj2ea — Espen Teigen (@espenteigen)October 4, 2026

(Mondo)