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Opsadno stanje na sjeveru Evrope, ima mrtvih i ranjenih: Specijalci blokirali šumu (Foto)

Opsadno stanje na sjeveru Evrope, ima mrtvih i ranjenih: Specijalci blokirali šumu (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Ubijene najmanje dvije osobe u šumi u Norveškoj, napadač tražio nove žrtve nakon prva dva ubistva.

Ubijene najmanje dvije osobe u šumi u Norveškoj Izvor: Christoffer Andersen / AFP / Profimedia

Danas su ubijene dvije osobe u šumi kod Haldena u Norveškoj, piše "ABC News". Prema prvim informacijama, ubijeni su otac i sin.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj pripadnika policije i specijalaca. U pucnjavi je teško ranjena jedna osoba koja je helikopterom prevezena u bolnicu.

Uhapšen je mladić (20) zbog sumnje da je ubio najmanje dvije osobe i ranio treću. Mladić je uhapšen oko sat i po nakon zločina.

Osumnjičeni mladić je nakon pucnjave nastavio da puca i da traži nove žrtve. Zasad motiv napada nije poznat.

U trenutku pucnjave je na licu mjesta bilo prisutno najmanje 10 osoba. U pitanju je grupa lovaca.

"Ovo je veoma ozbiljan i tragičan incident koji je teško pogodio više ljudi. Naše misli su sa porodicama stradalih", izjavio je vršilac dužnosti šefa policije Vibeke Šojen.

(Mondo)

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Tagovi

ubistvo Norveška

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