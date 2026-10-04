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Oktoberfest postavio novi rekord u broju posjetilaca: Popijeno više miliona litara piva

Oktoberfest postavio novi rekord u broju posjetilaca: Popijeno više miliona litara piva

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ovogodišnji "Oktoberfest" u Minhenu privukao je rekordnih 7,4 miliona posjetilaca, čime je nadmašen prethodni rekord od 7,2 miliona postavljen 2023. godine, saopštila je gradska uprava.

Oktoberfest postavio novi rekord Izvor: Shutterstock

Gužva je porasla, kao i prodaja piva. Prema podacima grada, potrošeno je ukupno 6,7 miliona litara piva, što je 2,7 odsto više nego prošle godine, kada su posjetioci popili 6,5 miliona litara.

Prodavci hrane prijavili su povećanje prodaje od dva do tri procenta i rekli da je to djelimično rezultat popularnosti pečene piletine, prenijela je agencija DPA.

Od 7,4 miliona posjetilaca, 447.000 je obišlo i dio festivala koji rekreira "Oktoberfest" kakav je bio prije jednog vijeka. 

(Srna)

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