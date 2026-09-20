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Prvi dan "Oktoberfesta" u sjenci incidenta: Posjetioci visili naglavačke, hitna pomoć već zbrinula 600 ljudi (VIDEO)

Prvi dan "Oktoberfesta" u sjenci incidenta: Posjetioci visili naglavačke, hitna pomoć već zbrinula 600 ljudi (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Posjetioci "Oktoberfesta" u Minhenu visili su naglavačke oko pet minuta tokom atraktivne vašarske vožnje, a uzrok incidenta zasad nije poznat, javila je agencija DPA.

Prvi dan "Oktoberfesta" u sjenci incidenta: PosjetiocPosjetioci visili naglavačkena vašarskoj vožnji Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Nakon što su sišli sa mašine, nekoliko ljudi, uglavnom mlađe dobi, žalilo se na blagu vrtoglavicu i probleme sa cirkulacijom.

Nakon kratkog pregleda, svi su se vratili na festival piva.

Služba hitne pomoći saopštila je da je prvog dana 191. "Oktoberfesta" zbrinula oko 600 pacijenata.

Najveći svjetski festival piva otvoren je juče i trajaće 16 dana, do 4. oktobra.

Posjetiocima su na raspolaganju šator za pivo, vožnje na vašaru, tradicionalna bavarska hrana i muzika uživo.

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Oktobarfest Minhen

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