Detalji internet prevare u komšiluku: Lažnim oglasom za naftne derivate uzeli starici životnu ušteđevinu

Sedamdesetsedmogodišnja žena sa šireg područja Osijeka prevarena je za više od 200.000 evra, odnosno skoro 391.000 KM, nakon što je putem internet oglasnika stupila u kontakt sa nepoznatom osobom koja joj je ponudila lažnu investiciju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić / Pelagija/SvitlanaRo/Shutterstock

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave osječko-baranjske, žena je tokom jula ove godine putem oglasnika na internetu stupila u kontakt sa osobom koja joj je predstavila mogućnost ulaganja u naftne derivate.

"Nepoznata osoba ju je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu", navode iz policije, pojašnjavajući da je nakon toga 77-godišnjakinja ostala bez kompletnog iznosa od skoro 400 hiljada KM.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske nisu otkrili više detalja o načinu na koji je novac uplaćen, niti o identitetu osobe sa kojom je žena komunicirala. Takođe, za sada nije navedeno ni da li je osumnjičeni prevarant djelovao sam ili je riječ o široj, organizovanoj grupi koja se bavi ovakvim vrstama sajber kriminala.

Slučaj se trenutno istražuje kao krivično djelo prevare, a policijski službenici intenzivno tragaju za počiniocem. Iz policije poručuju da će više detalja i informacija o ovom nesvakidašnjem slučaju biti poznato tek nakon potpunog završetka policijske istrage.