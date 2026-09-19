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Detalji internet prevare u komšiluku: Lažnim oglasom za naftne derivate uzeli starici životnu ušteđevinu

Detalji internet prevare u komšiluku: Lažnim oglasom za naftne derivate uzeli starici životnu ušteđevinu

Autor Dušan Volaš
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Sedamdesetsedmogodišnja žena sa šireg područja Osijeka prevarena je za više od 200.000 evra, odnosno skoro 391.000 KM, nakon što je putem internet oglasnika stupila u kontakt sa nepoznatom osobom koja joj je ponudila lažnu investiciju.

Lažnim oglasom za naftne derivate uzeli starici životnu ušteđevinu Izvor: MONDO/Uroš Arsić / Pelagija/SvitlanaRo/Shutterstock

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave osječko-baranjske, žena je tokom jula ove godine putem oglasnika na internetu stupila u kontakt sa osobom koja joj je predstavila mogućnost ulaganja u naftne derivate.

"Nepoznata osoba ju je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu", navode iz policije, pojašnjavajući da je nakon toga 77-godišnjakinja ostala bez kompletnog iznosa od skoro 400 hiljada KM.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske nisu otkrili više detalja o načinu na koji je novac uplaćen, niti o identitetu osobe sa kojom je žena komunicirala. Takođe, za sada nije navedeno ni da li je osumnjičeni prevarant djelovao sam ili je riječ o široj, organizovanoj grupi koja se bavi ovakvim vrstama sajber kriminala.

Slučaj se trenutno istražuje kao krivično djelo prevare, a policijski službenici intenzivno tragaju za počiniocem. Iz policije poručuju da će više detalja i informacija o ovom nesvakidašnjem slučaju biti poznato tek nakon potpunog završetka policijske istrage.

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Tagovi

internet prevara prevara Osijek Hrvatska

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