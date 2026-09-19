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Udes autobusa na ekskurziji u Crnoj Gori: Četvoro učenika i vozač hitno prebačeni u bolnicu

Udes autobusa na ekskurziji u Crnoj Gori: Četvoro učenika i vozač hitno prebačeni u bolnicu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Najmanje četvoro djece povrijeđeno je večeras u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike, u mjestu Štitarička Rijeka na magistralnom putu Mojkovac - Kolašin.

Nezgoda na putu Mojkovac – Kolašin: Autobus sa osnovcima udario u stijenu Izvor: Vijesti.me/Printscreen

Prema nezvaničnim informacijama iz policije, saobraćajna nenezgoda dogodila se kad je autobus, iz za sada neutvrđenih razloga, ostvario kontakt sa stijenom.

Autobus je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola "Pavle Rovinski" i "Štampar Makarije" koji su bili na ekskurziji, javili su crnogorski mediji.

Prema prvim podacima sa terena, najvjerovatnije je riječ o lakšim povredama. Djeca i vozač autobusa, koji je takođe povrijeđen, prebačeni su u bjelopoljsku bolnicu.

Nezgoda se dogodila u 20.45 časova na tri kilometra puta od Mojkovca ka Kolašinu.

Iz bjelopoljske bolnice podgoričkim "Vijestima" je potvrđeno da su četiri lica hitno transportovana u tu zdravstvenu ustanovu, kao i da su na lice mjesta upućene sve raspoložive ekipe hitne pomoći iz Bijelog Polja i Mojkovca.

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Tagovi

Crna Gora saobraćajka udes

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