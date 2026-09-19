Udes autobusa na ekskurziji u Crnoj Gori: Četvoro učenika i vozač hitno prebačeni u bolnicu

Najmanje četvoro djece povrijeđeno je večeras u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike, u mjestu Štitarička Rijeka na magistralnom putu Mojkovac - Kolašin.
Prema nezvaničnim informacijama iz policije, saobraćajna nenezgoda dogodila se kad je autobus, iz za sada neutvrđenih razloga, ostvario kontakt sa stijenom.
Autobus je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola "Pavle Rovinski" i "Štampar Makarije" koji su bili na ekskurziji, javili su crnogorski mediji.
Prema prvim podacima sa terena, najvjerovatnije je riječ o lakšim povredama. Djeca i vozač autobusa, koji je takođe povrijeđen, prebačeni su u bjelopoljsku bolnicu.
Nezgoda se dogodila u 20.45 časova na tri kilometra puta od Mojkovca ka Kolašinu.
Iz bjelopoljske bolnice podgoričkim "Vijestima" je potvrđeno da su četiri lica hitno transportovana u tu zdravstvenu ustanovu, kao i da su na lice mjesta upućene sve raspoložive ekipe hitne pomoći iz Bijelog Polja i Mojkovca.