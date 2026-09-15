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Teška saobraćajna nezgoda kod Ribnika: Automobil završio na krovu, dvije osobe povrijeđene, intervenisali i vatrogasci

Teška saobraćajna nezgoda kod Ribnika: Automobil završio na krovu, dvije osobe povrijeđene, intervenisali i vatrogasci

Autor Dušan Volaš
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Dvije osobe su povrijeđenu u saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila u mjestu Dragoraj, na području opštine Ribnik. Zbog prirode udesa i stanja na terenu, u pomoć su morali priskočiti i pripadnici lokalne vatrogasne jedinice.

Teška saobraćajna nezgoda kod Ribnika: Automobil završio na krovu Izvor: Vatrogasno društvo Ribnik

Kako je potvrđeno Srni u Vatrogasnom društvu Ribnik, u ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je jedno putničko vozilo. Nakon dojave, vatrogasci su ubrzo stigli na lice mjesta i pomogli u izvlačenju i zbrinjavanju učesnika udesa.

Povrijeđeni su nakon nezgode prevezeni u lokalni Dom zdravlja, gdje im je ukazana prva medicinska pomoć.

Nakon zbrinjavanja i procjene zdravstvenog stanja, jedna osoba je zbog težine povreda sanitetskim vozilom upućena na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

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Tagovi

Ribnik udes saobraćajka

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