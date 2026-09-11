Poznat identitet stradalog u udesu na Manjači: Mladić iz Ribnika poginuo u sudaru "pežoa" i kamiona

Dvadesetčetvorogodišnji M. B. iz Ribnika poginuo je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče poslijepodne dogodila u mjestu Gornje Ratkovo na regionalnom putu preko Manjače, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Do ove tragedije je došlo oko 16.05 časova, a u stravičnom sudaru učestvovali su teretno vozilo marke "mercedes", kojim je upravljao S. N. (34) iz Mrkonjić Grada, i putnički automobil "pežo", za čijim volanom je bio nastradali mladić.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Ribnik.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS", saopšteno je iz Tužilaštva.