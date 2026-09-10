Tragičan epilog udesa na Manjači: Poginuo vozač smrskanog automobila u sudaru sa kamionom

Vozač putničkog automobila smrtno je stradao u stravičnom sudaru sa teretnim vozilom koji se dogodio na putnom pravcu preko Manjače.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema informacijama iz Vatrogasne jedinice Ribnik, čiji su pripadnici morali intervenisati na licu mjesta zbog stepena oštećenja vozila, nesreća se dogodila u mjestu Bunarevi kod Stričića.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Vozač automobila u trenutku nesreće bio je sam u vozilu koje je smrskano, a kamion se od siline udara prevrnuo, prenosi Srna.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad ranije su naveli da im je ova teška saobraćajna nezgoda prijavljena u 16.05 časova u Gornjem Ratkovu.

Zbog tragedije i policijskog uviđaja koji je još uvijek u toku, na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici. Policijske patrole preusmjeravaju vozila na obližnji zaobilazni pravac, a brojni vozači su tokom popodneva zbog velikih gužvi i zastoja bili prinuđeni da voze alternativnim makadamskim putevima.

Uviđaj je još uvijek u toku.