Tragičan epilog udesa na Manjači: Poginuo vozač smrskanog automobila u sudaru sa kamionom

Vozač putničkog automobila smrtno je stradao u stravičnom sudaru sa teretnim vozilom koji se dogodio na putnom pravcu preko Manjače.
Prema informacijama iz Vatrogasne jedinice Ribnik, čiji su pripadnici morali intervenisati na licu mjesta zbog stepena oštećenja vozila, nesreća se dogodila u mjestu Bunarevi kod Stričića.
Vozač automobila u trenutku nesreće bio je sam u vozilu koje je smrskano, a kamion se od siline udara prevrnuo, prenosi Srna.
Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad ranije su naveli da im je ova teška saobraćajna nezgoda prijavljena u 16.05 časova u Gornjem Ratkovu.
Zbog tragedije i policijskog uviđaja koji je još uvijek u toku, na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici. Policijske patrole preusmjeravaju vozila na obližnji zaobilazni pravac, a brojni vozači su tokom popodneva zbog velikih gužvi i zastoja bili prinuđeni da voze alternativnim makadamskim putevima.
Uviđaj je još uvijek u toku.