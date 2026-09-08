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Još jedna teška nesreća: U Ljubuškom poginuo maloljetni biciklista

Još jedna teška nesreća: U Ljubuškom poginuo maloljetni biciklista

Autor Dragana Božić Izvor Hercegovina.info
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Ljubuškom poginula je jedna osoba.

U Ljubuškom poginuo maloljetni biciklista Izvor: Fena/Alma Zukanović

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo, a smrtno je stradao maloljetni biciklista.

Policija je za Hercegovina.info potvrdila da se nesreća u kojoj je jutros jedna osoba smrtno stradala dogodila oko 7 sati u Ulici hrvatskih branitelja u Ljubuškom.

"Zasad službeno možemo izjaviti da se jutros oko 07:00 sati u Ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uviđaj je u toku i više detalja će biti poznato nakon završetka”, navedeno je je u odgovoru iz MUP-a ZHK.

(Mondo)

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Tagovi

Ljubuški saobraćajna nesreća

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