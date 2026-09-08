Još jedna teška nesreća: U Ljubuškom poginuo maloljetni biciklista

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Ljubuškom poginula je jedna osoba.
Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo, a smrtno je stradao maloljetni biciklista.
Policija je za Hercegovina.info potvrdila da se nesreća u kojoj je jutros jedna osoba smrtno stradala dogodila oko 7 sati u Ulici hrvatskih branitelja u Ljubuškom.
"Zasad službeno možemo izjaviti da se jutros oko 07:00 sati u Ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uviđaj je u toku i više detalja će biti poznato nakon završetka”, navedeno je je u odgovoru iz MUP-a ZHK.
(Mondo)