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Teška nesreća kod Bradine: Stradao motociklista, saobraćaj prema Sarajevu odvija se usporeno

Teška nesreća kod Bradine: Stradao motociklista, saobraćaj prema Sarajevu odvija se usporeno

Autor Dušan Volaš
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Na magistralnom putu M-17, u mjestu Bradina, danas poslijepodne dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio motociklista.

Motor Izvor: Shutterstock

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila oko 14.10 časova na dionici puta kojom se saobraća u pravcu Sarajeva.

Odmah po dojavi, na lice mjesta upućene su policijske ekipe koje obavljaju uviđaj. Detaljne istražne radnje trebale bi da rasvijetle kako je došlo do ove tragedije i utvrde sve okolnosti koje su joj prethodile.

Zbog vršenja uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila. Iz tog razloga su na pravcu prema Sarajevu formirane duže kolone vozila, a vozači se pozivaju na oprez i strpljenje, prenose sarajevski mediji.

Više zvaničnih informacija o uzrocima i detaljima ove saobraćajne nesreće biće poznato po okončanju uviđaja i utvrđivanju svih relevantnih činjenica.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Sarajevo

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