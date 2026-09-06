Jednomjesečni pritvor za vozača iz Cazina: Pijan divljao automobilom i udario u zid na kojem su se igrala djeca

Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pijan skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Donja Koprivna kod Cazina.

Izvor: MUP KS

Podsjećamo, u nesreći je povrijeđeno troje djece u dobi od šest, devet i 12 godina, a u najtežem stanju je devetogodišnji dječak koji je u komi.

Horozović je velikom brzinom upravljao vozilom u naseljenom mjestu i udario u zid na kojem su se igrala djeca.

Usljed zadobijenih teških tjelesnih povreda, svakom djetetu amputirana je desna noga. Djeca se i danas nalaze na odjelu intenzivne njege, piše "Dnevni avaz".