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Jednomjesečni pritvor za vozača iz Cazina: Pijan divljao automobilom i udario u zid na kojem su se igrala djeca

Jednomjesečni pritvor za vozača iz Cazina: Pijan divljao automobilom i udario u zid na kojem su se igrala djeca

Autor D.V. Izvor Avaz
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Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pijan skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Donja Koprivna kod Cazina.

Cazin: Vozač koji je pijan pokosio mališane zadržan iza rešetaka Izvor: MUP KS

Podsjećamo, u nesreći je povrijeđeno troje djece u dobi od šest, devet i 12 godina, a u najtežem stanju je devetogodišnji dječak koji je u komi.

Horozović je velikom brzinom upravljao vozilom u naseljenom mjestu i udario u zid na kojem su se igrala djeca.

Usljed zadobijenih teških tjelesnih povreda, svakom djetetu amputirana je desna noga. Djeca se i danas nalaze na odjelu intenzivne njege, piše "Dnevni avaz".

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Tagovi

Cazin saobraćajna nesreća

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