Troje djece teško povrijeđeno u Cazinu: Vozilom udario maloljetnike u dvorištu kuće, svemu prethodilo utrkivanje

Troje djece teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Prema MUP-u USK, uzrok je neprilagođena brzina.

Izvor: MUP TK

Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za Klix potvrđeno je da je uzrok nesreće neprilagođena brzina.

Prema informacijama MUP-a USK, vozač je zbog velikog prekoračenja brzine izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je udario troje maloljetnika.

Lokalni mediji, pozivajući se na nezvanične informacije, navode da je nesreći prethodilo utrkivanje vozila na saobraćajnici. Jedan od vozača je, prema tim navodima, usljed velike brzine sletio sa puta i automobilom ušao u dvorište porodične kuće, gdje su se nalazila djeca.

Povrijeđeni maloljetnici hitno su prevezeni u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću. Ljekari im pružaju pomoć, a njihovo zdravstveno stanje je teško zbog prirode zadobijenih povreda.

Pripadnici MUP-a USK obavili su uviđaj na mjestu nesreće, dok nadležne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.