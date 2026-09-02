Stravična nesreća u Egiptu: Poginule 22 osobe u prevrtanju autobusa

Poginule najmanje 22 osobe u teškoj saobraćajnoj nesreći u Egiptu.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

U Egiptu se danas dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj su poginule najmanje 22 osobe, dok je povrijeđeno 29 osoba, piše "Skaj Njuz". Nesreća se dogodila kada se, prema prvim informacijama, prevrnuo autobus pun putnika na jugu regije Sinai u Egiptu.

Najveći broj putnika bio je iz Jordana što je potvrdio i ministar spoljnih poslova Jordana. Autobus je išao iz Kaira, prestonice Egipta, u grad Aman, prestonicu Jordana.

Svi povrijeđeni prevezeni su u lokalnu bolnicu. Nezapamćena saobraćajna nesreća dogodila se u južnom dijelu regije Sinai koja je vrlo popularna među turistima širom svijeta, čak i među srpskim putnicima.

Ovo mjesto se proslavilo zbog popularnog izleta ronjenja u Crvenom moru. Autobus se prevrnuo, ali zasad nisu poznate sve okolnosti nesreće u kojoj su stradale 22 osobe, kao i zvaničan uzrok prevrtanja vozila.

Autobus se prevrnuo u Egiptu

Izvor: STR / AFP / Profimedia