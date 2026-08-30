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Kod Kipra se prevrnuo trajekt sa 270 ljudi: Čamci i helikopter hitno krenuli u spasavanje (Video)

Kod Kipra se prevrnuo trajekt sa 270 ljudi: Čamci i helikopter hitno krenuli u spasavanje (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Brod je doživio nesreću svega nekoliko kilometara nakon polaska iz Kirenije, a u potragu i spasavanje odmah su se uključili čamci i helikopter.

Prevrnuo se trajekt kod Kipra Izvor: Youtube/ HG Policy

Putnički trajekt na kojem je bilo 270 ljudi, prevrnuo se danas ubrzo nakon što je isplovio iz luke u Kireniji, na sjeveru Kipra za tursku luku Tašudžu, prenijeli su danas kiparski mediji.

Brod se prevrnuo oko dva kilometra sjeverno od obale Kirenije, prenosi "Sajprus mejl". Čamci obalske straže i spasilački helikopter odmah su krenuli na lice mjesta, kao i privatni čamci koji su isplovili iz Kirenije kako bi pomogli u akciji spasavanja.

Gradonačelnik Kirenije Murat Senkul potvrdio je da se na brodu nalazilo ukupno 270 ljudi, uključujući putnike i članove posade i dodao da je situacija ozbiljna.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Kipar trajekt saobraćajna nesreća

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