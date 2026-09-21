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Zatvor po mjeri Evrope: Svečano otvaranje novog kompleksa KPZ-a u Bijeljini

Zatvor po mjeri Evrope: Svečano otvaranje novog kompleksa KPZ-a u Bijeljini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Bijeljini će danas biti svečano otvoren novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) na lokaciji u Golom Brdu, najavljeno je iz KPZ.

Srn2023-11-1_847456_2.jpg Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Novi kompleks KPZ-a Bijeljina izgrađen je po najvišim evropskim bezbjednosnim standardima, sa ukupnim kapacitetom od 250 mjesta, od čega je 60 namijenjeno za pritvorenike, a 190 za osuđena lica, i sadrži sve prateće objekte za smještaj upravu, medicinsku službu i rad.

KPZ Bijeljina ustanova je zatvorenog tipa u koju se upućuju lica muškog pola osuđena na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i manje.

Ovaj savremeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove.

U ovom objektu je u novembru prošle godine otvoren novi dio pritvorske jedinice.

Ceremonija svečanog otvaranja je u 13 časova. 

(Srna)

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