Zatvorenik pobjegao sa radilišta u Tesliću, ubrzo uhapšen

Haris Golić, koji je pobjegao sa radilišta u Tesliću, uhapšen je tokom noći u 1.15 časova nakon intenzivne potrage KPZ Doboj i MUP-a RS.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Odbjegli zatvorenik Haris Golić koji je pobjegao sa radilišta u Tesliću uhapšen je brzim reagovanjem pripadnika Kazneno-popravnog zavoda Doboj i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz Ministarstva pravde Republike Srpske su naveli da je zatvorenik lociran i uhapšen tokom noći u 1.15 časova.

Golić se nalazio na izdržavanju zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Doboj. Odmah nakon prijave o bjekstvu, juče poslije podne, pokrenuta je intenzivna potraga.

Akcijom je direktno koordinisao direktor KPZ Doboj Nenad Ostojić, u saradnji sa pripadnicima MUP-a.

Povodom uspješnog lociranja i hapšenja bjegunaca, oglasio se i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Želim posebno da pohvalim pripadnike KPZ Doboj i policijske službenike MUP-a Republike Srpske za iskazanu profesionalnost, upornost i predanost poslu. NJihov danonoćni angažman rezultirao je uspješnim okončanjem potrage u kratkom roku. Ovo je primjer da brza reakcija, dobra koordinacija i profesionalan rad nadležnih službi daju rezultate", izjavio je Selak.

Protiv Golića biće preduzete sve zakonom propisane mjere i sankcije zbog bjekstva, u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim propisima.

Haris Golić vraćen je u ustanovu gdje će nastaviti sa izdržavanjem preostalog dijela zatvorske kazne.