Za sutra pripremite kišobrane: Od sredine dana promjena vremena

U BiH sutra se od sredine dana očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ujutru i prije podne biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, a na zapadu i sjeveru ponegdje će padati kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, poslije podne slab do umjeren zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet od 16, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 28, u višim predejlima od 19 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto oblačnije je u sjeverozapadnim područjima.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Mrakovica i Čemerno 21, Drinić, Kalinovik, Sokolac i Han Pijesak 23, Gacko 24, Kneževo 25, Mrkonjić Grad i Ribnik 26, Prijedor, Novi Grad i Sarajevo 27, Banjaluka, Trebinje, Bileća i Srebrenica 28, Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Višegrad 30, a Mostar i Neum 32 stepena Celzijusova.