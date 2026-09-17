Kako žive ljudi u najužem gradu na svijetu? Širok svega 30 metara, a svakome je život ugrožen (Video)

Ne zna se da li najuži kineski grad Janđin više podsjeća na scenu iz filma zbog svog izgleda ili zbog svoje kulture.
Kineski grad Janđin važi za najuži grad na svijetu, sa najmanjom širinom od 30 metara. Ušuškan tik uz rijeku i između visokih planina, dom je za čak 100.000 stanovnika, čije su kuće gotovo svakodnevno izložene opasnostima poput zemljotresa i poplava.
Influenser Dru Binski odlučio se na hrabar poduhvat, i uputio se u Janđin sa namjerom da detaljno upozna područje i pokuša da preživi najopasniju planinarsku stazu u Kini.
Na život se niko ne žali
Iako su im domovi stalno ugroženi, starosedeoci grada nemaju naročite pridike na račun svakodnevice u Janđinu i ni ne razmišljaju o tome da bi zgrade u svakom momentu mogle da se uruše.
Pogledajte kako izgleda ovaj grad:
Dru je primijetio da su svi neverovatno prijatni i kulturni, iako ističu da im turisti ne dolaze često. Na pitanje koji im je najbolji, a koji najgori dio života u Janđinu, žena je odgovorila ovako:
"Najnezgodnije je to što je grad loše povezan sa drugim dijelovima Kine, a dobra stvar je klima - temperatura je veoma prijatna tokom cijele godine".
Pirinčani kolač je glavna poslastica
U šetnji gradom, Dru nije mogao a da ne primijeti koliko puno modernih prodavnica i odično opremljenih supermarketa ovaj grad nudi.
Na prijedlog lokalaca, zastao je da bi probao njihov tradicionalni desert:
"Ovo nisam očekivao. Mislio sam da će više ličiti na žele, ali zapravo samo izgleda tako. To je kao kolač od pirinča preliven smeđim šećerom - veoma je sladak."
Recept za sreću je sinonim za čaj
Šetajući ulicama, Dru je dobio poziv da na kratko zastane i popije čaj u lokalnoj čajdžinici. Kada je pitao svoje novo društvo šta rade da bi ostali srećni, dobio je nikad jednostavniji odgovor - da piju čaj.
Koliko su domaćini srdačni, svjedoči i činjenica da je Dru, nakon ispijenog čaja sa novim prijateljem, dobio i poziv da obiđe njegov stan. Iako je i u pitanju jednosoban stan sa kupatilom, saznao je i da je godišnja stanarina za njega oko 10.000 juana, tj. oko 1.300 dolara.
Osim što žive veoma skromno, okrenuti su i porodici, te im je nezamislivo da u jednoj porodici imaju manje od petoro djece.
Pogledajte cijelu priču o ovom gradu:
(Drew Binski/MONDO)