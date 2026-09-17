Kako žive ljudi u najužem gradu na svijetu? Širok svega 30 metara, a svakome je život ugrožen (Video)

Ne zna se da li najuži kineski grad Janđin više podsjeća na scenu iz filma zbog svog izgleda ili zbog svoje kulture.

Izvor: Youtube/Drew Binsky

Kineski grad Janđin važi za najuži grad na svijetu, sa najmanjom širinom od 30 metara. Ušuškan tik uz rijeku i između visokih planina, dom je za čak 100.000 stanovnika, čije su kuće gotovo svakodnevno izložene opasnostima poput zemljotresa i poplava.

Influenser Dru Binski odlučio se na hrabar poduhvat, i uputio se u Janđin sa namjerom da detaljno upozna područje i pokuša da preživi najopasniju planinarsku stazu u Kini.

Na život se niko ne žali

Iako su im domovi stalno ugroženi, starosedeoci grada nemaju naročite pridike na račun svakodnevice u Janđinu i ni ne razmišljaju o tome da bi zgrade u svakom momentu mogle da se uruše.

Pogledajte kako izgleda ovaj grad:

Dru je primijetio da su svi neverovatno prijatni i kulturni, iako ističu da im turisti ne dolaze često. Na pitanje koji im je najbolji, a koji najgori dio života u Janđinu, žena je odgovorila ovako:

"Najnezgodnije je to što je grad loše povezan sa drugim dijelovima Kine, a dobra stvar je klima - temperatura je veoma prijatna tokom cijele godine".

Pirinčani kolač je glavna poslastica

U šetnji gradom, Dru nije mogao a da ne primijeti koliko puno modernih prodavnica i odično opremljenih supermarketa ovaj grad nudi.

Na prijedlog lokalaca, zastao je da bi probao njihov tradicionalni desert:

"Ovo nisam očekivao. Mislio sam da će više ličiti na žele, ali zapravo samo izgleda tako. To je kao kolač od pirinča preliven smeđim šećerom - veoma je sladak."

Recept za sreću je sinonim za čaj

Šetajući ulicama, Dru je dobio poziv da na kratko zastane i popije čaj u lokalnoj čajdžinici. Kada je pitao svoje novo društvo šta rade da bi ostali srećni, dobio je nikad jednostavniji odgovor - da piju čaj.

Koliko su domaćini srdačni, svjedoči i činjenica da je Dru, nakon ispijenog čaja sa novim prijateljem, dobio i poziv da obiđe njegov stan. Iako je i u pitanju jednosoban stan sa kupatilom, saznao je i da je godišnja stanarina za njega oko 10.000 juana, tj. oko 1.300 dolara.

Osim što žive veoma skromno, okrenuti su i porodici, te im je nezamislivo da u jednoj porodici imaju manje od petoro djece.

Pogledajte cijelu priču o ovom gradu:

Dru Binski u poseti najužem gradu na svetu Janđin u Kini Izvor: Youtube/Drew Binsky

(Drew Binski/MONDO)