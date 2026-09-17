Misterija čapljinskog poštara: Osvanuo snimak sa Tajlanda, da li je na njemu odbjegli Stipe?

Misterija nestanka poštara iz Čapljine, koji je nedavno napustio Bosnu i Hercegovinu, dobila je novi, intrigantan epilog na društvenim mrežama.

Izvor: Screenshot

Na TikToku se pojavio video-snimak na kojem je navodno nestali Stipe Jukić, koji, sudeći prema kadrovima, uživa na Tajlandu u društvu atraktivne djevojke.

Snimak je objavljen na profilu pod nazivom "444dvanaest" i prikazuje nasmijano lice muškarca koji izuzetno podsjeća na Jukića. Objava je odmah izazvala veliku pažnju javnosti, s obzirom na specifične okolnosti njegovog odlaska. Ipak, zvanične potvrde o autentičnosti snimka nema, te ostaje na gledaocima da sami procijene da li je na njemu zaista odbjegli poštar.

@crnahronikaofficial Priča o poštaru Stipi Jukiću iz Višića kod Čapljine dobila je novi nastavak. Nakon što mu se početkom septembra izgubio trag, a informacije o njegovom kretanju vodile sve do Tajlanda, Jukić se sada pojavio i na društvenim mrežama. Na TikTok profilu „444dvanaest“ objavljen je video na kojem se vidi Stipe u društvu djevojke, a snimak je, prema navodima uz objavu, nastao na Tajlandu. Tako je slučaj koji je prije desetak dana počeo kao policijska potraga dobio potpuno neočekivan nastavak na društvenim mrežama. Njegov nestanak majka je prijavila Policijskoj upravi Čapljina nakon što joj se prestao javljati, nakon čega je policija raspisala operativnu potragu. Slučaj je dodatno privukao pažnju javnosti zbog većeg broja penzija koje nisu bile dostavljene korisnicima. Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, radilo se o između 50 i 60 penzija. U međuvremenu je na platformi 4fund pokrenuta i „humanitarno-humoristična“ kampanja kojom se za Stipu pokušava prikupiti 15.000 eura. Među šaljivo navedenim troškovima bili su povratna karta Bangkok – Sarajevo, krema za sunčanje i advokat. Pojavila se i Facebook stranica „Podrška Poštaru Stipi u Bangkoku“, a sada je stigla i prva videosnimka iz Tajlanda. Umjesto razglednice, Stipe se, čini se, javio putem TikToka. ￼ ♬ izvorni zvuk - crnahronikaofficial

Podsjećamo, Jukićev nestanak prijavila je njegova majka Policijskoj upravi Čapljina nakon što je s njim izgubila kontakt, poslije čega je policija raspisala operativnu potragu. Prethodnih dana su mediji izvijestili da je on, nakon kraćeg boravka u jednom mostarskom hotelu, otišao u Sarajevo, odakle je avionom odletio za Tursku. Njegova avionska karta imala je kao krajnju destinaciju Bangkok, a iz MUP-a HNK tada je potvrđeno da je napustio granice BiH.

Cijeli slučaj dobio je na težini jer se s njegovim odlaskom otvorilo pitanje neraspoređenog novca za penzije. Prema nezvaničnim informacijama, radilo se o 50 do 60 penzija koje nisu stigle do korisnika u Čapljini i okolini.

Iz Hrvatske pošte Mostar u međuvremenu su reagovali i saopštili da su sve penzije na području Čapljine u cijelosti podijeljene 10. septembra, čime su korisnici zaštićeni, dok su u vezi sa slučajem Jukića pokrenute stroge interne provjere.

Dok nadležni utvrđuju činjenice, slučaj koji je počeo kao policijska potraga dobio je svoj neobičan nastavak na društvenim mrežama, ostavljajući javnost u dilemi da li se na viralnim kadrovima sa Tajlanda zaista nalazi traženi Čapljinac.