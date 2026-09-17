Zapaljen dio krova na zgradi Euleksa: Pristalice OVK pravile haos i tokom noći zbog presuda u Hagu

Na protestu u Prištini, pristalice OVK bacale su kamenje nakon presude Tačiju i ostalim liderima OVK.

Izvor: X/@CekuFitim/Printscreen

Dio pristalica OVK, koje su juče protestovale na trgu Skenderberg u Prištini zbog presude bivšim liderima OVK u Hagu, sinoć je po završetku protesta otišao ka zgradi Euleksa, gdje su bacali kamenje i pirotehnička sredstva, zbog čega se dio krova objekta zapalio.

Policijske snage bile su prisutne na licu mjesta, a jedan od prisutnih policajaca zamolio je građane da prekinu protest za to veče, govoreći im da su "danas dali sve od sebe", prenela je Koha.

Pre toga, tzv. Kosovska policija je sinoć u zvaničnom saopštenju navela da je tokom jučerašnjih protesta privela dvije osobe, od kojih je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

Policija je navela da su građani počeli su da se okupljaju kako bi pratili dešavanja u vezi sa izricanjem presude u prepodnevnim časovima na glavnim trgovima Prištine i drugih gradova.

Navedeno je i da su na vrijeme počeli da pripremaju i preduzimaju mjere u cilju održavanja reda i javne bezbjednosti, obezbjeđenja građana, zaštite života i imovine i bezbjednosti saobraćaja - neophodne preventivne, operativne mjere kako bi skupovi protekli bez incidenata.

Pristalice OVK koje su juče protestovale na trgu Skenderberg počele su da se razilaze poslije 23 sata, ali uz najavu da će se danas ponovo okupiti.

Pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu juče su izrečene prvostepene presude četvorici lidera OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.Tači je osuđen na 25 godina zatvora, Veselji na 18, Krasnići na 25, a Seljimi na 13 godina.

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(Kosovo online/MONDO)