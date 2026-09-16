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Neredi u Prištini nakon presude u Hagu: Pristalice OVK napale policiju ispred zgrade Euleksa (Video)

Neredi u Prištini nakon presude u Hagu: Pristalice OVK napale policiju ispred zgrade Euleksa (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nakon presude u Hagu, pristalice OVK napale su policiju ispred Euleksa u Prištini, izazivajući haos na ulicama.

Neredi u Prištini nakon presude Tačiju Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sjedištu Euleksa, gdje se nalaze i kancelarije Specijalizovanih vijeća u Hagu, prenosi Kosovo pres.

Ispred sjedišta Euleksa postavljen je policijski kordon.

Demonstranti stoje ispred pripadnika policije, a neki od njih su bacali kamenje i flaše u pravcu kancelarije ove misije EU, prenijela je Ekonomija onlajn.

Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gdje su čekali odluku sudija u Hagu.

Specijalizovana vijeća osudila su Hašima Tačija na 25 godina zatvora,Jakupa Krasnićija na 25 godina, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.

Pristalice OVK napravile haos i u Hagu

Ispred zgrade Specijalizovanih veća Kosova u Hagu došlo je do nereda odmah nakon izricanja prvostepene presude Hašimu Tačiju i bivšim čelnicima tzv. OVK.

Prema snimcima i izvještajima sa društvenih mreža i lokalnih medija, incident se dogodio na i oko Malivelda, gdje su stotine pristalica OVK izrazile podršku osuđenima.

Jedinice za razbijanje demonstracija morale su da intervenišu, a upotrijebljen je vodeni top. Jedinice za razbijanje demonstracija gađane su kamenjem, granama i zastavama. Priveden je određeni broj demonstranata.

Nekoliko pristalica OVK skočilo je na krov policijskog kombija u pokretu. Osim toga ka jednom vozilu je bačen kišobran.

U Hagu su se vijorile albanske zastave i čula se muzika. Ulicama su prolazili automobili sa albanskim zastavama, a pristalice OVK uzvikuju parole u znak podrške OVK-u.

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Hašim Tači
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Kosovo online/MONDO)

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Tagovi

Priština Hag Hašim Tači presuda neredi

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