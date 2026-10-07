Preminula Marikarmen Abaskal: Njena priča pokrenula proteste širom Španije

Marikarmen Abaskal, žena koju su deložirali iz stana u Madridu nakon 56 godina, preminula je danas u 87. godini, saopštilo je madridsko Udruženje stanara.

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Njena deložacija bila je povod za demonstracije koje su se sa Madrida proširile i na ostatak Španije.

Abaskalova je bila u bolnici od 23. septembra kada je deložirana iz stana u kojem je živjela od 1956. godine.

Ona je preminula nakon što su njena porodica, advokat i Udruženje uspjeli da postignu dogovor kojim bi joj se omogućio povratak u stan nakon izlaska iz bolnice.

Njena porodica živjela je u tom stanu od 1956. godine, a nakon smrti roditelja, Abaskalova je nastavila da iznajmljuje prostor pod starim ugovorom u iznosu od oko 500 evra mjesečno.

Pošto je stan otkupio investicioni fond "Urbagestion", na sudu je traženo poništenje starog ugovora, pa je, da bi ostala u stanu, starica morala da potpiše novi sporazum pod mnogo većom cijenom.

Španski mediji prvobitno su pisali da bi njena mjesečna stanarina iznosila 2.650 evra, a potom 1.650 evra, iako njena penzija iznosi oko 1.300 evra.

(Srna)