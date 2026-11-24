Sistem "Pronađi me" aktiviran je večeras zbog nestanka djevojčice Božice Ajeti u Obrenovcu.

Izvor: pronađime.mup/Kurir/Damir Dervišagić

Četrnaestogodišnjakinja je nestala u ponedjeljak, 23. novembra, oko 11.00 časova.

Ona se iz Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" udaljila u nepoznatom pravcu.

Božica je visoka oko 160 centimetara, mršave tjelesne građe, smeđih očiju, duge crne kose i svjetlije puti. Na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.

Sva korisna saznanja i informacije mogu se prijaviti na brojeve telefona 011/192 ili 064/89-23-414.